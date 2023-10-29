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МВД установит личности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
МВД установит личности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
МВД установит личности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
ГУ МВД России по СКФО на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, поскольку в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T21:59
2023-10-29T21:59
2023-10-30T01:25
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ГУ МВД России по СКФО на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, поскольку в аэропорту работает видеонаблюдение.Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.Ведомство также предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Участники беспорядков будут задержаны и привлечены к ответственности, в том числе лица, которые "подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни"."Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям", - добавляется в сообщении.
РИА Новости
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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
МВД установит личности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
МВД установит личности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ГУ МВД России по СКФО на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, поскольку в аэропорту работает видеонаблюдение.
Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.
Ведомство также предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Участники беспорядков будут задержаны и привлечены к ответственности, в том числе лица, которые "подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни".
"Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям", - добавляется в сообщении.