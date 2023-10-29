https://ria.ru/20231029/aerodrom-1906042996.html

Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки

Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки - РИА Новости, 30.10.2023

Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки

В Махачкале силовики освободили аэродром, куда прорвалась толпа людей и устроила беспорядки, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-29T23:01

2023-10-29T23:01

2023-10-30T00:33

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

тель-авив

скфо

следственный комитет россии (ск рф)

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. В Махачкале силовики освободили аэродром, куда прорвалась толпа людей и устроила беспорядки, сообщила Росавиация."На 22:20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан", — говорится в заявлении.При этом уточняется, что авиагавань закрыта на прием воздушных судов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.

https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906041985.html

махачкала

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махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, тель-авив, скфо, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы