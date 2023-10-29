Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки
Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. В Махачкале силовики освободили аэродром, куда прорвалась толпа людей и устроила беспорядки, сообщила Росавиация.
"На 22:20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан", — говорится в заявлении.
При этом уточняется, что авиагавань закрыта на прием воздушных судов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.