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Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки - РИА Новости, 30.10.2023
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23:01 29.10.2023 (обновлено: 00:33 30.10.2023)
https://ria.ru/20231029/aerodrom-1906042996.html
Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки
Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки - РИА Новости, 30.10.2023
Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки
В Махачкале силовики освободили аэродром, куда прорвалась толпа людей и устроила беспорядки, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T23:01
2023-10-30T00:33
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
тель-авив
скфо
следственный комитет россии (ск рф)
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. В Махачкале силовики освободили аэродром, куда прорвалась толпа людей и устроила беспорядки, сообщила Росавиация."На 22:20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан", — говорится в заявлении.При этом уточняется, что авиагавань закрыта на прием воздушных судов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.
https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906041985.html
махачкала
тель-авив
скфо
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махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, тель-авив, скфо, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Тель-Авив, СКФО, Следственный комитет России (СК РФ), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Силовики освободили аэродром в Махачкале, где толпа устроила беспорядки

Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними на взлетно-посадочной полосе
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МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. В Махачкале силовики освободили аэродром, куда прорвалась толпа людей и устроила беспорядки, сообщила Росавиация.
"На 22:20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан", — говорится в заявлении.
При этом уточняется, что авиагавань закрыта на прием воздушных судов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.
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МахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияТель-АвивСКФОСледственный комитет России (СК РФ)Беспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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