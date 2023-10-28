https://ria.ru/20231028/zerno-1905763452.html

Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ

Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2023

Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ

Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна для увеличения доходов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T03:34

2023-10-28T03:34

2023-10-28T03:34

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_0:304:3078:2035_1920x0_80_0_0_45dfc3b295714e831a503f8f5f801c52.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна для увеличения доходов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "Украина вводит более жесткий контроль над торговцами зерном, чтобы увеличить доходы для финансирования обороны во время войны", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что украинские власти потребуют от экспортеров зерна и масличных культур или получать разрешения, или предоставлять налоговую отчетность за период до начала российской спецоперации в 2022 году. При этом, как отмечает агентство, ранее начатые проверки экспортеров уже замедлили поставки зерна из украинских портов.

https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина