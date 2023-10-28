https://ria.ru/20231028/zerno-1905763452.html
Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ
Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ
Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна для увеличения доходов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T03:34
2023-10-28T03:34
2023-10-28T03:34
украина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна для увеличения доходов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "Украина вводит более жесткий контроль над торговцами зерном, чтобы увеличить доходы для финансирования обороны во время войны", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что украинские власти потребуют от экспортеров зерна и масличных культур или получать разрешения, или предоставлять налоговую отчетность за период до начала российской спецоперации в 2022 году. При этом, как отмечает агентство, ранее начатые проверки экспортеров уже замедлили поставки зерна из украинских портов.
https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html
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украина
Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна, сообщили СМИ
Bloomberg: Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна