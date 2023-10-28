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Сальдо заявил, что расстрелы стали обычным делом в рядах ВСУ
Сальдо заявил, что расстрелы стали обычным делом в рядах ВСУ - РИА Новости, 28.10.2023
Сальдо заявил, что расстрелы стали обычным делом в рядах ВСУ
Расстрелы стали обычным делом в рядах украинских войск, жертвами становятся простые мобилизованные, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:30
2023-10-28T14:30
2023-10-28T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Расстрелы стали обычным делом в рядах украинских войск, жертвами становятся простые мобилизованные, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram. "Стрельба по своим стала в вооружённых формированиях киевского режима обычным делом. Жертвами становятся простые мобилизованные, которых большинство. Их используют как прикрытие - пускают толпами вперёд под убийственный огонь, а прячась за ними идут наёмники, националисты или кадровые боевики", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, убитых не забирают, а раненых вывозят в последнюю очередь. "Причём чтобы остальные не видели огромный поток трёхсотых, везут сразу в дальние госпитали, а не в полевые санчасти. Живыми туда доезжают не все", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231028/mo-1905823959.html
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владимир сальдо, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил, что расстрелы стали обычным делом в рядах ВСУ
Сальдо: расстрелы стали обычным делом в рядах украинских войск