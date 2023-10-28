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Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/vs-1905829146.html
Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть
Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть - РИА Новости, 28.10.2023
Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть
Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны",... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:40
2023-10-28T14:40
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны", заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд", - сказал Гагин. Он обосновал свое мнение "кризисом призывного ресурса" у Киева, а также снижением количества поставок западного вооружения. "До весны Украина может просто не дотянуть", - считает Гагин. Как отметил собеседник агентства, наступательная инициатива сейчас в руках российских военнослужащих. "На разных участках фронта мы идем вперед, результативно идем вперед… И новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут, они обречены. После чего, ввиду кризиса призывного ресурса на Украине, может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы", - считает Гагин.
https://ria.ru/20231028/mo-1905823959.html
https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905673450.html
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украина, донецкая народная республика, россия, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть

Гагин: ВС РФ продвигаются вперед, Украина может не дотянуть до весны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов 82-мм минометов "Поднос" ЦВО ВС РФ
Боевая работа расчетов 82-мм минометов Поднос ЦВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов 82-мм минометов "Поднос" ЦВО ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны", заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд", - сказал Гагин.
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Он обосновал свое мнение "кризисом призывного ресурса" у Киева, а также снижением количества поставок западного вооружения. "До весны Украина может просто не дотянуть", - считает Гагин.
Как отметил собеседник агентства, наступательная инициатива сейчас в руках российских военнослужащих. "На разных участках фронта мы идем вперед, результативно идем вперед… И новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут, они обречены. После чего, ввиду кризиса призывного ресурса на Украине, может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы", - считает Гагин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023
27 октября, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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