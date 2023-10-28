https://ria.ru/20231028/vs-1905829146.html

Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть

Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть - РИА Новости, 28.10.2023

Советник Пушилина заявил, что до весны Украина может просто не дотянуть

Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны",... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:40

2023-10-28T14:40

2023-10-28T14:40

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны", заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд", - сказал Гагин. Он обосновал свое мнение "кризисом призывного ресурса" у Киева, а также снижением количества поставок западного вооружения. "До весны Украина может просто не дотянуть", - считает Гагин. Как отметил собеседник агентства, наступательная инициатива сейчас в руках российских военнослужащих. "На разных участках фронта мы идем вперед, результативно идем вперед… И новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут, они обречены. После чего, ввиду кризиса призывного ресурса на Украине, может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы", - считает Гагин.

https://ria.ru/20231028/mo-1905823959.html

https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905673450.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, россия, ян гагин, вооруженные силы украины