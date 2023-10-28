https://ria.ru/20231028/vizit-1905774897.html

Россия пока не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАС

Россия пока не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАС - РИА Новости, 28.10.2023

Россия пока не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАС

Россия пока не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАС в Москву, который вызвал недовольство в Израиле, но контакты двух стран, в том числе и... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T07:46

2023-10-28T07:46

2023-10-28T07:46

россия

дмитрий песков

михаил богданов

владимир путин

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия пока не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАС в Москву, который вызвал недовольство в Израиле, но контакты двух стран, в том числе и по этому вопросу будут продолжены, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Ранее Москву посетила делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит, заявил, что у делегации нет никакой кремлевской программы и контактов с Кремлем. Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, с Израилем, заявил Песков. "Нет, пока нет (контактов не было - ред.). Была реакция нашего МИД. Но (контакты РФ и Израиля - ред.) будут, я уверен. Мы очень недовольны этим визитом, потому что принимать на высоком уровне в Москве руководителей ХАМАС, которую мы считаем террористической организацией - это у нас вызвало беспокойство", - сказал посол. "Нет, пока (РФ) не информировала (Израиль). Конечно, контакты будут продолжены. У нас постоянные контакты с российской стороной. Мы обмениваемся различными мнениями, не всегда мы друг с другом согласны, и пример визита ХАМАС - очень хороший пример этого. Да, у нас есть разные мнения, но мы обязательно находимся в постоянном контакте с российской стороной. Уверен, мы будем в контакте и по этому вопросу тоже", - заключил он. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.

https://ria.ru/20231027/khamas-1905658306.html

https://ria.ru/20231027/rezolyutsiya-1905751447.html

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россия, дмитрий песков, михаил богданов, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году