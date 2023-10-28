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Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 28.10.2023 (обновлено: 10:15 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/vengriya-1905783471.html
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 28.10.2023
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева
Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:13
2023-10-28T10:15
специальная военная операция на украине
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ООН, 28 окт — РИА Новости. Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.Отвечая на вопрос о том, готов ли Будапешт выступить посредником в случае возобновления российско-украинского диалога, Сийярто сказал: "Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит".По его словам, если Будапешт получит такой запрос, то без раздумий ответит положительно.Он добавил, что через несколько дней после начала кризиса разговаривал и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и с руководителем администрации Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения — непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально. Поэтому, если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений", — заключил Сийярто.В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, однако украинские власти сами законодательно запретили себе вступать в переговоры. К тому же, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и киевским режимом, и коллективным Западом. При этом Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета реалий, сложившихся после марта 2022 года, а все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231027/udar-1905746939.html
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венгрия, москва, киев, в мире, политика, общество, россия, украина, петер сийярто, сергей лавров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Москва, Киев, В мире, Политика, Общество, Россия, Украина, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева

Сийярто: Венгрия готова провести у себя переговоры между РФ и Украиной

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 28 окт — РИА Новости. Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они пожелают этого, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о том, готов ли Будапешт выступить посредником в случае возобновления российско-украинского диалога, Сийярто сказал: "Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит".
По его словам, если Будапешт получит такой запрос, то без раздумий ответит положительно.
Он добавил, что через несколько дней после начала кризиса разговаривал и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и с руководителем администрации Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
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"Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения — непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально. Поэтому, если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений", — заключил Сийярто.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, однако украинские власти сами законодательно запретили себе вступать в переговоры. К тому же, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и киевским режимом, и коллективным Западом. При этом Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета реалий, сложившихся после марта 2022 года, а все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВенгрияМоскваКиевВ миреПолитикаОбществоРоссияУкраинаПетер СийяртоСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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