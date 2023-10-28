https://ria.ru/20231028/valyuta-1905790909.html

Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать наличную валюту

Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать наличную валюту - РИА Новости, 28.10.2023

Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать наличную валюту

Иностранную валюту в России выгоднее покупать в активные часы работы биржи, когда курс обмена близок к биржевому, рассказали в банках. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:10

2023-10-28T10:10

2023-10-28T10:10

экономика

россия

московская биржа

динамика курсов валют

валюта

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Иностранную валюту в России выгоднее покупать в активные часы работы биржи, когда курс обмена близок к биржевому, рассказали в банках. О том, что самый выгодный курс обмена наличной валюты, близкий к биржевому - в часы работы биржи, сообщил банк "Тинькофф". Например, в один из моментов работы биржи спред по долларам в банке составлял плюс 1% к биржевому курсу, а по евро – плюс 3%. Валютные торги на Московской бирже проводятся с 7.00 до 19.00 мск. "Выгоднее совершать конверсионные операции (как наличные, так и безналичные) в период активной работы биржи, а именно с 10.00 до 17.00 или 18.00 по московскому времени. В это время банки выставляют курс, ориентируясь на текущую ситуацию на бирже", - уточнили РИА Новости в пресс-службе банка "Зенит". После 17.00-18.00 мск банки выставляют так называемый "ночной курс", который действует до следующего рабочего дня, добавили в банке. "На этот период банки расширяют спреды между курсами покупки и продажи, страхуя свои валютные риски, так как совершенные в этот период клиентами операции будут перекрываться банком на бирже следующим днем по заранее неизвестному курсу", - заключили в пресс-службе "Зенита".

https://ria.ru/20231022/rubl-1904278068.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, динамика курсов валют, валюта