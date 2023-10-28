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Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты - РИА Новости, 28.10.2023
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18:28 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905870164.html
Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты
Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты - РИА Новости, 28.10.2023
Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты
Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:28
2023-10-28T18:28
в мире
украина
россия
денис малюська
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Малюська сделал соответствующее заявление на своей странице в соцсети, прикрепив фотографию шахтеров с надписью "Вечер в хату" на украинском. "Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", - говорится в публикации на странице Малюськи в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как утверждает министр, подобное решение позволяет восполнить дефицит рабочей силы, обучить заключенных новым навыкам, которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве, а получаемая заключенными зарплата позволит возмещать причиненный ими материальный ущерб. По словам главы министерства юстиции, 10 заключенных за смену добывают 25 тонн угля, тем самым внося вклад в энергетическую безопасность Украины. При этом Малюська заявил, что минюст открыт для предложений от других работодателей, за исключением работы в колл-центрах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231028/smi-1905861840.html
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в мире, украина, россия, денис малюська
В мире, Украина, Россия, Денис Малюська
Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты

Мальюська: заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Малюська сделал соответствующее заявление на своей странице в соцсети, прикрепив фотографию шахтеров с надписью "Вечер в хату" на украинском.
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"Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", - говорится в публикации на странице Малюськи в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как утверждает министр, подобное решение позволяет восполнить дефицит рабочей силы, обучить заключенных новым навыкам, которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве, а получаемая заключенными зарплата позволит возмещать причиненный ими материальный ущерб.
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По словам главы министерства юстиции, 10 заключенных за смену добывают 25 тонн угля, тем самым внося вклад в энергетическую безопасность Украины.
При этом Малюська заявил, что минюст открыт для предложений от других работодателей, за исключением работы в колл-центрах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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