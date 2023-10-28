https://ria.ru/20231028/ukraina-1905870164.html

Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты

Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты - РИА Новости, 28.10.2023

Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты

Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T18:28

2023-10-28T18:28

2023-10-28T18:28

в мире

украина

россия

денис малюська

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_4c1d94807ba92e118960fd05ead82ed5.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Заключенных из украинских тюрем начали отправлять на работы в шахты, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Малюська сделал соответствующее заявление на своей странице в соцсети, прикрепив фотографию шахтеров с надписью "Вечер в хату" на украинском. "Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", - говорится в публикации на странице Малюськи в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как утверждает министр, подобное решение позволяет восполнить дефицит рабочей силы, обучить заключенных новым навыкам, которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве, а получаемая заключенными зарплата позволит возмещать причиненный ими материальный ущерб. По словам главы министерства юстиции, 10 заключенных за смену добывают 25 тонн угля, тем самым внося вклад в энергетическую безопасность Украины. При этом Малюська заявил, что минюст открыт для предложений от других работодателей, за исключением работы в колл-центрах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231028/smi-1905861840.html

https://ria.ru/20231028/rf-1905852960.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905658641.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, денис малюська