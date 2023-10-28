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Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905815475.html
Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском
Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 28.10.2023
Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском
Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к своему поражению, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:21
2023-10-28T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к своему поражению, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Действия Киева скорее похоже на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто молчать и надеяться на лучшее?" — отметил эксперт. По его мнению, у президента Украины сейчас катастрофические проблемы. "Джо Байден решил поделить помощь в пропорции 60 на 40 — 60 процентов Украине и 40 процентов израильтянам. Это вызвало недовольство у многих членов конгресса. Поскольку большинство политиков, за исключением лишь немногих, непреклонно поддерживают израильтян. Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы", — резюмировал Шаффер.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231028/putin-1905793063.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский боится привлечь внимание к провалу ВСУ

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к своему поражению, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Действия Киева скорее похоже на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто молчать и надеяться на лучшее?" — отметил эксперт.
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По его мнению, у президента Украины сейчас катастрофические проблемы.

"Джо Байден решил поделить помощь в пропорции 60 на 40 — 60 процентов Украине и 40 процентов израильтянам. Это вызвало недовольство у многих членов конгресса. Поскольку большинство политиков, за исключением лишь немногих, непреклонно поддерживают израильтян. Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы", — резюмировал Шаффер.

ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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