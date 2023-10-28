Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском
Экс-разведчик Шаффер: Зеленский боится привлечь внимание к провалу ВСУ
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к своему поражению, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Действия Киева скорее похоже на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто молчать и надеяться на лучшее?" — отметил эксперт.
"Действия Киева скорее похоже на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто молчать и надеяться на лучшее?" — отметил эксперт.
По его мнению, у президента Украины сейчас катастрофические проблемы.
"Джо Байден решил поделить помощь в пропорции 60 на 40 — 60 процентов Украине и 40 процентов израильтянам. Это вызвало недовольство у многих членов конгресса. Поскольку большинство политиков, за исключением лишь немногих, непреклонно поддерживают израильтян. Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы", — резюмировал Шаффер.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
"Джо Байден решил поделить помощь в пропорции 60 на 40 — 60 процентов Украине и 40 процентов израильтянам. Это вызвало недовольство у многих членов конгресса. Поскольку большинство политиков, за исключением лишь немногих, непреклонно поддерживают израильтян. Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы", — резюмировал Шаффер.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.