https://ria.ru/20231028/ukraina-1905815475.html

Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском

Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском - РИА Новости, 28.10.2023

Разбегаются в ночи. В США сделали ужасающее предупреждение о Зеленском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к своему поражению, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:21

2023-10-28T13:21

2023-10-28T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к своему поражению, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Действия Киева скорее похоже на то, как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар. И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, — или просто молчать и надеяться на лучшее?" — отметил эксперт. По его мнению, у президента Украины сейчас катастрофические проблемы. "Джо Байден решил поделить помощь в пропорции 60 на 40 — 60 процентов Украине и 40 процентов израильтянам. Это вызвало недовольство у многих членов конгресса. Поскольку большинство политиков, за исключением лишь немногих, непреклонно поддерживают израильтян. Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы", — резюмировал Шаффер.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231028/putin-1905793063.html

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905800264.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато