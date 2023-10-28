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СМИ: Турция на встрече по Украине заявит о необходимости участия России - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905786126.html
СМИ: Турция на встрече по Украине заявит о необходимости участия России
СМИ: Турция на встрече по Украине заявит о необходимости участия России - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: Турция на встрече по Украине заявит о необходимости участия России
Турецкая делегация на встрече по Украине в Мальте заявит о необходимости обязательного участия России на переговорах, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:36
2023-10-28T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
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АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. Турецкая делегация на встрече по Украине в Мальте заявит о необходимости обязательного участия России на переговорах, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источник. Встреча по Украине пройдет в Мальте в субботу. По словам информированных источников, в список участников входят страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. &quot;Турция донесет до своих собеседников, что решение без России за столом переговоров невозможно. Она (делегация ) подчеркнет, что Россия также должна быть приглашена на эти встречи. Если мы хотим достичь мира, то и Россия должна быть за столом переговоров&quot;, - пишет издание.Отмечается, что Турция взяла на себя роль посредника между двумя странами, сохраняя нейтралитет с самого начала войны. &quot;Зерновой коридор, созданный по инициативе Турции, дал всему миру глоток свежего воздуха. Президент Тайип Эрдоган на всех площадках заявлял, что Турция возьмет на себя роль посредника между двумя странами. На встрече, которая будет организована на Мальте, турецкая делегация подтвердит формулу посредничества и донесет до общественности необходимость создания &quot;стола мира&quot; в Стамбуле&quot;, - пишет газета.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231028/vengriya-1905783471.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
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в мире, украина, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Турция
СМИ: Турция на встрече по Украине заявит о необходимости участия России

Yeni Şafak: Турция на встрече по Украине заявит о необходимости участия в ней РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. Турецкая делегация на встрече по Украине в Мальте заявит о необходимости обязательного участия России на переговорах, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источник.
Встреча по Украине пройдет в Мальте в субботу. По словам информированных источников, в список участников входят страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева
Вчера, 09:13
«

"Турция донесет до своих собеседников, что решение без России за столом переговоров невозможно. Она (делегация ) подчеркнет, что Россия также должна быть приглашена на эти встречи. Если мы хотим достичь мира, то и Россия должна быть за столом переговоров", - пишет издание.

Отмечается, что Турция взяла на себя роль посредника между двумя странами, сохраняя нейтралитет с самого начала войны.
«

"Зерновой коридор, созданный по инициативе Турции, дал всему миру глоток свежего воздуха. Президент Тайип Эрдоган на всех площадках заявлял, что Турция возьмет на себя роль посредника между двумя странами. На встрече, которая будет организована на Мальте, турецкая делегация подтвердит формулу посредничества и донесет до общественности необходимость создания "стола мира" в Стамбуле", - пишет газета.

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В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурция
 
 
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