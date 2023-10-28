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Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера - РИА Новости, 28.10.2023
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01:38 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905758898.html
Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера
Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера - РИА Новости, 28.10.2023
Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера
Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:38
2023-10-28T01:38
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Он напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда США после распада СССР решили "протолкнуть" идею расширения НАТО и систематически проводили ее в жизнь.В 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш перешел важную для России "красную линию", пообещав так или иначе принять в альянс Грузию и Украину, при этом тогда европейские лидеры понимали, что это очень опасный шаг."Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО", - указал Сакс.Он добавил, что сейчас Украина "погибает на поле боя" за то, чего ей "никогда не удастся достичь" и чего Россия не допустит.Как ранее отметил президент Владимир Путин, России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет этой страны создает угрозы. К эскалации нынешнего конфликта привело в том числе то, что Вашингтон начали втаскивать Киев в альянс, указал он. Российский лидер добавил, что Москва сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231027/eskalatsiya-1905749638.html
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901470628.html
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в мире, украина, сша, россия, генри киссинджер, джордж буш (младший), владимир путин, нато
В мире, Украина, США, Россия, Генри Киссинджер, Джордж Буш (младший), Владимир Путин, НАТО
Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера

Джеффри Сакс: Украина гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Он напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда США после распада СССР решили "протолкнуть" идею расширения НАТО и систематически проводили ее в жизнь.
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В 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш перешел важную для России "красную линию", пообещав так или иначе принять в альянс Грузию и Украину, при этом тогда европейские лидеры понимали, что это очень опасный шаг.
"Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО", - указал Сакс.
Он добавил, что сейчас Украина "погибает на поле боя" за то, чего ей "никогда не удастся достичь" и чего Россия не допустит.
Как ранее отметил президент Владимир Путин, России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет этой страны создает угрозы. К эскалации нынешнего конфликта привело в том числе то, что Вашингтон начали втаскивать Киев в альянс, указал он. Российский лидер добавил, что Москва сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаСШАРоссияГенри КиссинджерДжордж Буш (младший)Владимир ПутинНАТО
 
 
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