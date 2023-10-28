https://ria.ru/20231028/ukraina-1905758898.html

Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера

Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера - РИА Новости, 28.10.2023

Конец Украины. В США вспомнили пророческие слова Киссинджера

Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T01:38

2023-10-28T01:38

2023-10-28T01:38

в мире

украина

сша

россия

генри киссинджер

джордж буш (младший)

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Он напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда США после распада СССР решили "протолкнуть" идею расширения НАТО и систематически проводили ее в жизнь.В 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш перешел важную для России "красную линию", пообещав так или иначе принять в альянс Грузию и Украину, при этом тогда европейские лидеры понимали, что это очень опасный шаг."Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО", - указал Сакс.Он добавил, что сейчас Украина "погибает на поле боя" за то, чего ей "никогда не удастся достичь" и чего Россия не допустит.Как ранее отметил президент Владимир Путин, России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет этой страны создает угрозы. К эскалации нынешнего конфликта привело в том числе то, что Вашингтон начали втаскивать Киев в альянс, указал он. Российский лидер добавил, что Москва сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231027/eskalatsiya-1905749638.html

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901470628.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, генри киссинджер, джордж буш (младший), владимир путин, нато