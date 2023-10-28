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Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа
Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023
Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:27
2023-10-28T08:27
2023-10-28T09:53
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа."За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям <…> включая туннели террористов <…> и дополнительную подземную инфраструктуру", — говорится в публикации.Во время этой атаки были убиты несколько сторонников палестинского движения ХАМАС, добавили в пресс-службе. До этого в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали главу воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабу, который отвечал за ПВО и атаки дронов.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Армия Израиля заявила, что за ночь ударила по 150 целям в секторе Газа
Армия Израиля заявила об ударах ВВС по 150 подземным целям на севере Газы
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.
"За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям <…> включая туннели террористов <…> и дополнительную подземную инфраструктуру", — говорится в публикации.
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Во время этой атаки были убиты несколько сторонников палестинского движения ХАМАС
, добавили в пресс-службе.
До этого в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали главу воздушных сил ХАМАС Асема Абу Ракабу, который отвечал за ПВО и атаки дронов.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.