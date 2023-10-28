https://ria.ru/20231028/tyulen-1905811248.html

Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины

Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины - РИА Новости, 28.10.2023

Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины

Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и рисовать красками, рассказала в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:46

2023-10-28T12:46

2023-10-28T14:07

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КАЛИНИНГРАД, 28 окт — РИА Новости. Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и рисовать красками, рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова. "Где-то рисуют слоны, где-то обезьяны, а у нас рисует… тюлень!" — написала она.По словам директора, сначала задачей тренеров было устранение стресса у Кайуса, чтобы снизить конфликтное поведение с самкой серого тюленя Килькой. Решили, что если тренировать когнитивные функции тюленя, то он становится спокойнее, агрессия уходит. Повторение ранее изученных команд для этого не годилось. "Пришли просто к тому, что он теперь многое умеет, а фантазия в ветеринарном направлении у нас закончилась <…> придумали, чем его загружать, — рисованием. И надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть", — написала Соколова.После публикации этого поста ее подписчики в социальной сети "ВКонтакте" предложили устроить аукцион картин Кайуса со стартовой ценой от тысячи рублей. "Надо подумать", — ответила директор. Тюлень Кайус появился в Калининградском зоопарке в 2021 году. Он приехал из Литвы, так как в Зоологическом саду Каунаса начали серьезную реконструкцию, после которой не планировалось дальнейшее содержание тюленей.

https://ria.ru/20171125/1509584510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининградский зоопарк, калининград, общество