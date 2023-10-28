Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины
Тюлень Кайус в Калининградском зоопарке научился рисовать картины
© Фото : Светлана Соколова/TelegramТюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и красками рисовать картины в Калининградском зоопарке
Тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и красками рисовать картины в Калининградском зоопарке
КАЛИНИНГРАД, 28 окт — РИА Новости. Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и рисовать красками, рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова.
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"Где-то рисуют слоны, где-то обезьяны, а у нас рисует… тюлень!" — написала она.
По словам директора, сначала задачей тренеров было устранение стресса у Кайуса, чтобы снизить конфликтное поведение с самкой серого тюленя Килькой. Решили, что если тренировать когнитивные функции тюленя, то он становится спокойнее, агрессия уходит. Повторение ранее изученных команд для этого не годилось.
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"Пришли просто к тому, что он теперь многое умеет, а фантазия в ветеринарном направлении у нас закончилась <…> придумали, чем его загружать, — рисованием. И надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть", — написала Соколова.
После публикации этого поста ее подписчики в социальной сети "ВКонтакте" предложили устроить аукцион картин Кайуса со стартовой ценой от тысячи рублей.
"Надо подумать", — ответила директор.