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Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины - РИА Новости, 28.10.2023
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12:46 28.10.2023 (обновлено: 14:07 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/tyulen-1905811248.html
Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины
Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины - РИА Новости, 28.10.2023
Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины
Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и рисовать красками, рассказала в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:46
2023-10-28T14:07
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КАЛИНИНГРАД, 28 окт — РИА Новости. Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и рисовать красками, рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова. &quot;Где-то рисуют слоны, где-то обезьяны, а у нас рисует… тюлень!&quot; — написала она.По словам директора, сначала задачей тренеров было устранение стресса у Кайуса, чтобы снизить конфликтное поведение с самкой серого тюленя Килькой. Решили, что если тренировать когнитивные функции тюленя, то он становится спокойнее, агрессия уходит. Повторение ранее изученных команд для этого не годилось. &quot;Пришли просто к тому, что он теперь многое умеет, а фантазия в ветеринарном направлении у нас закончилась &lt;…&gt; придумали, чем его загружать, — рисованием. И надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть&quot;, — написала Соколова.После публикации этого поста ее подписчики в социальной сети "ВКонтакте" предложили устроить аукцион картин Кайуса со стартовой ценой от тысячи рублей. "Надо подумать", — ответила директор. Тюлень Кайус появился в Калининградском зоопарке в 2021 году. Он приехал из Литвы, так как в Зоологическом саду Каунаса начали серьезную реконструкцию, после которой не планировалось дальнейшее содержание тюленей.
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Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины

Тюлень Кайус в Калининградском зоопарке научился рисовать картины

© Фото : Светлана Соколова/TelegramТюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и красками рисовать картины в Калининградском зоопарке
Тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и красками рисовать картины в Калининградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Светлана Соколова/Telegram
Тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и красками рисовать картины в Калининградском зоопарке
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 окт — РИА Новости. Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и рисовать красками, рассказала в Telegram-канале директор учреждения Светлана Соколова.
«

"Где-то рисуют слоны, где-то обезьяны, а у нас рисует… тюлень!" — написала она.

По словам директора, сначала задачей тренеров было устранение стресса у Кайуса, чтобы снизить конфликтное поведение с самкой серого тюленя Килькой. Решили, что если тренировать когнитивные функции тюленя, то он становится спокойнее, агрессия уходит. Повторение ранее изученных команд для этого не годилось.
«

"Пришли просто к тому, что он теперь многое умеет, а фантазия в ветеринарном направлении у нас закончилась <…> придумали, чем его загружать, — рисованием. И надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть", — написала Соколова.

После публикации этого поста ее подписчики в социальной сети "ВКонтакте" предложили устроить аукцион картин Кайуса со стартовой ценой от тысячи рублей.
"Надо подумать", — ответила директор.
Тюлень Кайус появился в Калининградском зоопарке в 2021 году. Он приехал из Литвы, так как в Зоологическом саду Каунаса начали серьезную реконструкцию, после которой не планировалось дальнейшее содержание тюленей.
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