https://ria.ru/20231028/turtsiya-1905800131.html

Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик

Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик - РИА Новости, 28.10.2023

Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы взлете двух истребителей с военной базы Инджирлик ВВС НАТО во время израильских бомбардировок... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:21

2023-10-28T11:21

2023-10-28T11:21

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анкара (провинция)

турция

инджирлик

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы взлете двух истребителей с военной базы Инджирлик ВВС НАТО во время израильских бомбардировок сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа. "Утверждение, появившееся в социальных сетях во время израильских бомбардировок сектора Газа, о том, что "два британских истребителя Typhoon, взлетевшие с базы Инджирлик в Адане, летят в сторону израильского побережья", не соответствует действительности. Место, указанное на карте, не имеет никакого отношения к базе Инджирлик, а предполагаемые самолеты не летали ни в Израиль, ни в Палестину", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по координации администрации президента Турецкой Республики. Сообщается, что истребители Typhoon, летавшие в этом регионе минувшей ночью, взлетели с военных баз Агротур и Дикеля на Южном Кипре, находящихся под контролем Великобритании, и вернулись на базу, с которой взлетели, после патрульных полетов в Восточном Средиземноморье.

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анкара (провинция), турция, инджирлик, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году