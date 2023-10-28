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Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик - РИА Новости, 28.10.2023
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11:21 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/turtsiya-1905800131.html
Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик
Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик - РИА Новости, 28.10.2023
Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы взлете двух истребителей с военной базы Инджирлик ВВС НАТО во время израильских бомбардировок... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:21
2023-10-28T11:21
в мире
анкара (провинция)
турция
инджирлик
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы взлете двух истребителей с военной базы Инджирлик ВВС НАТО во время израильских бомбардировок сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа. "Утверждение, появившееся в социальных сетях во время израильских бомбардировок сектора Газа, о том, что "два британских истребителя Typhoon, взлетевшие с базы Инджирлик в Адане, летят в сторону израильского побережья", не соответствует действительности. Место, указанное на карте, не имеет никакого отношения к базе Инджирлик, а предполагаемые самолеты не летали ни в Израиль, ни в Палестину", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по координации администрации президента Турецкой Республики. Сообщается, что истребители Typhoon, летавшие в этом регионе минувшей ночью, взлетели с военных баз Агротур и Дикеля на Южном Кипре, находящихся под контролем Великобритании, и вернулись на базу, с которой взлетели, после патрульных полетов в Восточном Средиземноморье.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, анкара (провинция), турция, инджирлик, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Анкара (провинция), Турция, Инджирлик, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик

Анкара опровергла данные о взлете истребителей с базы НАТО из-за ударов по Газе

© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании
Истребители Тайфун Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022
Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы взлете двух истребителей с военной базы Инджирлик ВВС НАТО во время израильских бомбардировок сектора Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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"Утверждение, появившееся в социальных сетях во время израильских бомбардировок сектора Газа, о том, что "два британских истребителя Typhoon, взлетевшие с базы Инджирлик в Адане, летят в сторону израильского побережья", не соответствует действительности. Место, указанное на карте, не имеет никакого отношения к базе Инджирлик, а предполагаемые самолеты не летали ни в Израиль, ни в Палестину", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по координации администрации президента Турецкой Республики.
Сообщается, что истребители Typhoon, летавшие в этом регионе минувшей ночью, взлетели с военных баз Агротур и Дикеля на Южном Кипре, находящихся под контролем Великобритании, и вернулись на базу, с которой взлетели, после патрульных полетов в Восточном Средиземноморье.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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В миреАнкара (провинция)ТурцияИнджирликНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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