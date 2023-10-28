https://ria.ru/20231028/telo-1905871913.html

Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке

Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке - РИА Новости, 28.10.2023

Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке

Тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, нашли на парковке рядом с центром по переработке отходов, при этом место проверяли дважды, сообщил... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T18:41

2023-10-28T18:41

2023-10-28T18:41

в мире

мэн (штат)

массовая стрельба в штате мэн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905301136_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_57dada8c4386eafc6c7eddc48bdbd004.jpg

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, нашли на парковке рядом с центром по переработке отходов, при этом место проверяли дважды, сообщил комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак. Накануне губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что Роберт Кард, подозреваемый в массовой стрельбе в Льюистоне, найден мертвым, он покончил с собой. По словам Сосчака, тело Карда нашли в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне (город рядом с Льюистоном). При этом он отметил, что район, в котором было найдено тело, до этого "дважды проверялся". Сосчак также затруднился назвать, как давно предполагаемый стрелок скончался. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html

мэн (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн