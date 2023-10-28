https://ria.ru/20231028/telo-1905871913.html
Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке
Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке - РИА Новости, 28.10.2023
Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке
Тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, нашли на парковке рядом с центром по переработке отходов, при этом место проверяли дважды, сообщил... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:41
2023-10-28T18:41
2023-10-28T18:41
в мире
мэн (штат)
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, нашли на парковке рядом с центром по переработке отходов, при этом место проверяли дважды, сообщил комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак. Накануне губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что Роберт Кард, подозреваемый в массовой стрельбе в Льюистоне, найден мертвым, он покончил с собой. По словам Сосчака, тело Карда нашли в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне (город рядом с Льюистоном). При этом он отметил, что район, в котором было найдено тело, до этого "дважды проверялся". Сосчак также затруднился назвать, как давно предполагаемый стрелок скончался. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.
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в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), Массовая стрельба в штате Мэн
Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке
Тело подозреваемого в стрельбе в Мэне нашли на парковке, которую уже проверяли
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, нашли на парковке рядом с центром по переработке отходов, при этом место проверяли дважды, сообщил комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак.
Накануне губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс сообщила, что Роберт Кард, подозреваемый в массовой стрельбе в Льюистоне, найден мертвым, он покончил с собой.
По словам Сосчака, тело Карда нашли в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне (город рядом с Льюистоном).
При этом он отметил, что район, в котором было найдено тело, до этого "дважды проверялся". Сосчак также затруднился назвать, как давно предполагаемый стрелок скончался.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.
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