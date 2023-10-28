https://ria.ru/20231028/strelok-1905767074.html
СМИ: по предварительным данным, стрелок из Мэна покончил с собой
СМИ: по предварительным данным, стрелок из Мэна покончил с собой - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: по предварительным данным, стрелок из Мэна покончил с собой
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн Роберт Кард, по предварительным данным, совершил самоубийство, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:28
2023-10-28T04:28
2023-10-28T04:28
мэн (штат)
массовая стрельба в штате мэн
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн Роберт Кард, по предварительным данным, совершил самоубийство, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники."Власти обнаружили тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мертвым... (из-за ранения), нанесенного самому себе", - говорится в публикации.Ранее телеканал NBC10 Boston сообщил, что подозреваемого в массовой стрельбе в американском штате Мэн Роберта Карда обнаружили мертвым.Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html
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мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн, в мире
Мэн (штат), Массовая стрельба в штате Мэн, В мире
СМИ: по предварительным данным, стрелок из Мэна покончил с собой
ABC: по предварительным данным, подозреваемый в стрельбе в Мэне покончил с собой