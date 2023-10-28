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Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили мертвым, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
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04:14 28.10.2023 (обновлено: 07:42 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/strelok-1905766894.html
Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили мертвым, сообщили СМИ
Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили мертвым, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили мертвым, сообщили СМИ
Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе в американском штате Мэн, обнаружили мертвым, сообщает телеканал NBC10Boston со ссылкой на источники в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:14
2023-10-28T07:42
мэн (штат)
массовая стрельба в штате мэн
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе в американском штате Мэн, обнаружили мертвым, сообщает телеканал NBC10Boston со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Роберт Кард... был обнаружен мертвым", - говорится в сообщении.Эту информацию позднее подтвердила губернатор штата Джанет Миллс. Она добавила, что уже проинформировала об обнаружении тела Карда президента США Джо Байдена.Как передает ABC News со ссылкой на источники, подозреваемый мог совершить самоубийство.Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. В результате 18 человек погибли, еще 13 получили ранения. Задержать нападавшего на месте происшествия не удалось.Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором. У подозреваемого имелись проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.
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мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн, в мире
Мэн (штат), Массовая стрельба в штате Мэн, В мире
Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн обнаружили мертвым, сообщили СМИ

Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн нашли мертвым спустя два дня

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе в американском штате Мэн, обнаружили мертвым, сообщает телеканал NBC10Boston со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"Роберт Кард... был обнаружен мертвым", - говорится в сообщении.
Эту информацию позднее подтвердила губернатор штата Джанет Миллс. Она добавила, что уже проинформировала об обнаружении тела Карда президента США Джо Байдена.
Как передает ABC News со ссылкой на источники, подозреваемый мог совершить самоубийство.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. В результате 18 человек погибли, еще 13 получили ранения. Задержать нападавшего на месте происшествия не удалось.
Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором. У подозреваемого имелись проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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