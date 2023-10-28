https://ria.ru/20231028/strelba-1905880584.html

В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе

В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе - РИА Новости, 28.10.2023

В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе

Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T19:47

2023-10-28T19:47

2023-10-28T19:47

в мире

мэн (штат)

массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, могло послужить мотивом преступления. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой. "Если говорить о том, есть ли здесь мотив. Я думаю, тут явно есть составляющая психического здоровья", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что у правоохранителей нет доступа к информации о принудительном лечении Карда. Помимо прочего, ранее ABC News писал о предсмертной записке подозреваемого, которую тот якобы оставил своему сыну. Сосчак же заявил, что не назвал бы это явной "предсмертной запиской", а также не раскрыл, кому она предназначалась. В ней, по словам Сосчака, Кард указал пароль от телефона и номера банковских счетов. Представитель властей также отметил, что семья Карда сотрудничала с правоохранителями.

https://ria.ru/20231028/telo-1905871913.html

мэн (штат)

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в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн