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В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе
В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе - РИА Новости, 28.10.2023
В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе
Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T19:47
2023-10-28T19:47
2023-10-28T19:47
в мире
мэн (штат)
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, могло послужить мотивом преступления. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой. "Если говорить о том, есть ли здесь мотив. Я думаю, тут явно есть составляющая психического здоровья", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что у правоохранителей нет доступа к информации о принудительном лечении Карда. Помимо прочего, ранее ABC News писал о предсмертной записке подозреваемого, которую тот якобы оставил своему сыну. Сосчак же заявил, что не назвал бы это явной "предсмертной запиской", а также не раскрыл, кому она предназначалась. В ней, по словам Сосчака, Кард указал пароль от телефона и номера банковских счетов. Представитель властей также отметил, что семья Карда сотрудничала с правоохранителями.
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в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), Массовая стрельба в штате Мэн
В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе
Комиссар Сосчак: психическое состояние могло стать причиной стрельбы в штате Мэн
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, могло послужить мотивом преступления.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
«
"Если говорить о том, есть ли здесь мотив. Я думаю, тут явно есть составляющая психического здоровья", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что у правоохранителей нет доступа к информации о принудительном лечении Карда.
Помимо прочего, ранее ABC News писал о предсмертной записке подозреваемого, которую тот якобы оставил своему сыну.
Сосчак же заявил, что не назвал бы это явной "предсмертной запиской", а также не раскрыл, кому она предназначалась. В ней, по словам Сосчака, Кард указал пароль от телефона и номера банковских счетов. Представитель властей также отметил, что семья Карда сотрудничала с правоохранителями.
Тело подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли на парковке