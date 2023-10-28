https://ria.ru/20231028/starlink-1905889556.html
В Израиле разорвут связи со SpaceX из-за использования Starlink в Газе
В Израиле разорвут связи со SpaceX из-за использования Starlink в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
В Израиле разорвут связи со SpaceX из-за использования Starlink в Газе
Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил о разрыве связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink Space X из-за решения владельца компании Илона... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:45
2023-10-28T20:45
2023-10-28T21:18
израиль
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил о разрыве связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink Space X из-за решения владельца компании Илона Маска использовать эти системы в секторе Газа.Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ранее заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа."ХАМАС будет использовать это (спутниковые системы Starlink - ред.) для террористической деятельности. ...Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. К тому времени мое ведомство прекратит использовать Starlink", - говорится в сообщении министра в соцсети X.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, spacex, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, илон маск, хамас, оон, в мире, восточный иерусалим
Израиль, SpaceX, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Илон Маск, ХАМАС, ООН, В мире, Восточный Иерусалим
В Израиле разорвут связи со SpaceX из-за использования Starlink в Газе
Израиль разорвет связи со SpaceX из-за идеи Маска использовать Starlink в Газе
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил о разрыве
связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink Space X из-за решения владельца компании Илона Маска использовать эти системы в секторе Газа.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ранее заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа.
Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном
"ХАМАС
будет использовать это (спутниковые системы Starlink - ред.) для террористической деятельности. ...Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. К тому времени мое ведомство прекратит использовать Starlink", - говорится в сообщении министра в соцсети X.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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