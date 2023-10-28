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Палестина ведет переговоры по услугам Starlink - РИА Новости, 28.10.2023
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13:13 28.10.2023 (обновлено: 13:24 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/starlink-1905814553.html
Палестина ведет переговоры по услугам Starlink
Палестина ведет переговоры по услугам Starlink - РИА Новости, 28.10.2023
Палестина ведет переговоры по услугам Starlink
Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа, заявил телеканалу Al-Hadath министр... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:13
2023-10-28T13:24
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа, заявил телеканалу Al-Hadath министр связи ПНА Ицхак Садр.В пятницу телеканал Al Arabiya сообщил, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа на фоне массированных ударов Израиля по палестинскому анклаву."Один из способов восстановления связи (в Газе - ред.) это доступ к искусственным спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования (в сектор Газа - ред.), мы готовимся к покупке ряда установок... Компания Starlink дала положительный ответ", - заявил Садр.Министр также отметил, что Палестина ведет переговоры с Египтом для облегчения провоза оборудования Starlink через КПП "Рафах".Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа
Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа
Палестина ведет переговоры по услугам Starlink

Палестина ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа, заявил телеканалу Al-Hadath министр связи ПНА Ицхак Садр.
В пятницу телеканал Al Arabiya сообщил, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа на фоне массированных ударов Израиля по палестинскому анклаву.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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"Один из способов восстановления связи (в Газе - ред.) это доступ к искусственным спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования (в сектор Газа - ред.), мы готовимся к покупке ряда установок... Компания Starlink дала положительный ответ", - заявил Садр.
Министр также отметил, что Палестина ведет переговоры с Египтом для облегчения провоза оборудования Starlink через КПП "Рафах".
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
 
ПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор Газа
 
 
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