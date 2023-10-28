https://ria.ru/20231028/ssha-1905767746.html
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН - РИА Новости, 28.10.2023
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН
Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, с таким утверждением выступил президент страны Джо Байден. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:51
2023-10-28T04:51
2023-10-28T05:11
сша
сирия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
джо байден
пентагон
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473859_0:321:2944:1977_1920x0_80_0_0_444e1420e42e4005d0356cb524b71127.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, с таким утверждением выступил президент страны Джо Байден."Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН", - говорится в заявлении американского президента.По утверждению Байдена, удары по объектам в Сирии нужны были для защиты американцев как в самих США, так и за пределами страны. При этом он выразил готовность и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.Накануне в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.В оборонном ведомстве США отметили, что американские военные за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.
https://ria.ru/20231028/iran-1905760696.html
сша
сирия
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473859_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_8c9e47ed00d952488166af180681d2d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, сирия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, джо байден, пентагон, ирак
США, Сирия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Джо Байден, Пентагон, Ирак
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН
Байден: удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев