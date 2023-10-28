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Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН

Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН - РИА Новости, 28.10.2023

Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН

Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, с таким утверждением выступил президент страны Джо Байден. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T04:51

2023-10-28T04:51

2023-10-28T05:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, с таким утверждением выступил президент страны Джо Байден."Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН", - говорится в заявлении американского президента.По утверждению Байдена, удары по объектам в Сирии нужны были для защиты американцев как в самих США, так и за пределами страны. При этом он выразил готовность и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.Накануне в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.В оборонном ведомстве США отметили, что американские военные за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.

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сша, сирия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, джо байден, пентагон, ирак