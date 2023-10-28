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Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН - РИА Новости, 28.10.2023
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04:51 28.10.2023 (обновлено: 05:11 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/ssha-1905767746.html
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН - РИА Новости, 28.10.2023
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН
Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, с таким утверждением выступил президент страны Джо Байден. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:51
2023-10-28T05:11
сша
сирия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
джо байден
пентагон
ирак
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, с таким утверждением выступил президент страны Джо Байден."Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН", - говорится в заявлении американского президента.По утверждению Байдена, удары по объектам в Сирии нужны были для защиты американцев как в самих США, так и за пределами страны. При этом он выразил готовность и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.Накануне в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.В оборонном ведомстве США отметили, что американские военные за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.
https://ria.ru/20231028/iran-1905760696.html
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сша, сирия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, джо байден, пентагон, ирак
США, Сирия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Джо Байден, Пентагон, Ирак
Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН

Байден: удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Удары по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН, с таким утверждением выступил президент страны Джо Байден.
«
"Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН", - говорится в заявлении американского президента.
По утверждению Байдена, удары по объектам в Сирии нужны были для защиты американцев как в самих США, так и за пределами страны. При этом он выразил готовность и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.
Накануне в Пентагоне заявили, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами.
В оборонном ведомстве США отметили, что американские военные за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Иран пригрозил открытием новых фронтов против США
02:10
 
СШАСирияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреДжо БайденПентагонИрак
 
 
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