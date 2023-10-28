https://ria.ru/20231028/ssha-1905759078.html
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам - РИА Новости, 28.10.2023
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам
Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:42
2023-10-28T01:42
2023-10-28T01:48
в мире
ирак
сирия
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3fecbe661f10f35813a056e304cd634a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне.“Между 17 и 27 октября США и силы коалиции были атакованы, по меньшей мере, 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, суммарно 20 атак на текущую дату”, - говорится в сообщении ведомства.В Пентагоне также прокомментировали удар истребителями США 26 октября в целях “самообороны” по местам хранения оружия, использованным КСИР в Сирии, отметив, что жертв в результате совершенного удара по объектам нет.
https://ria.ru/20231025/bayden-1905261341.html
ирак
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c17673428ce8f51b32f9c0bf2fb9d210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сирия, сша, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Сирия, США, Министерство обороны США
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам
Пентагон: американских военных в Ираке и Сирии за десять дней атаковали 20 раз
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне.
“Между 17 и 27 октября США и силы коалиции были атакованы, по меньшей мере, 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, суммарно 20 атак на текущую дату”, - говорится в сообщении ведомства.
Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво
В Пентагоне также прокомментировали удар истребителями США 26 октября в целях “самообороны” по местам хранения оружия, использованным КСИР в Сирии, отметив, что жертв в результате совершенного удара по объектам нет.