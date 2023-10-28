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Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам

Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам - РИА Новости, 28.10.2023

Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам

Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T01:42

2023-10-28T01:42

2023-10-28T01:48

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне.“Между 17 и 27 октября США и силы коалиции были атакованы, по меньшей мере, 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, суммарно 20 атак на текущую дату”, - говорится в сообщении ведомства.В Пентагоне также прокомментировали удар истребителями США 26 октября в целях “самообороны” по местам хранения оружия, использованным КСИР в Сирии, отметив, что жертв в результате совершенного удара по объектам нет.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905261341.html

ирак

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в мире, ирак, сирия, сша, министерство обороны сша