Рейтинг@Mail.ru
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 28.10.2023 (обновлено: 01:48 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/ssha-1905759078.html
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам - РИА Новости, 28.10.2023
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам
Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:42
2023-10-28T01:48
в мире
ирак
сирия
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3fecbe661f10f35813a056e304cd634a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне.“Между 17 и 27 октября США и силы коалиции были атакованы, по меньшей мере, 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, суммарно 20 атак на текущую дату”, - говорится в сообщении ведомства.В Пентагоне также прокомментировали удар истребителями США 26 октября в целях “самообороны” по местам хранения оружия, использованным КСИР в Сирии, отметив, что жертв в результате совершенного удара по объектам нет.
https://ria.ru/20231025/bayden-1905261341.html
ирак
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c17673428ce8f51b32f9c0bf2fb9d210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сирия, сша, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Сирия, США, Министерство обороны США
Американские военные в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам

Пентагон: американских военных в Ираке и Сирии за десять дней атаковали 20 раз

© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Военные США за последние 10 дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников, заявили в Пентагоне.
“Между 17 и 27 октября США и силы коалиции были атакованы, по меньшей мере, 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, суммарно 20 атак на текущую дату”, - говорится в сообщении ведомства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Байден не видит для Ближнего Востока возможности возврата к статус-кво
25 октября, 21:54
В Пентагоне также прокомментировали удар истребителями США 26 октября в целях “самообороны” по местам хранения оружия, использованным КСИР в Сирии, отметив, что жертв в результате совершенного удара по объектам нет.
 
В миреИракСирияСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала