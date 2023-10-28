https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905825925.html

Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета

Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета - РИА Новости, 28.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, сообщили в субботу РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:20

2023-10-28T14:20

2023-10-28T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

украина

су-25

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892207514_0:78:1960:1180_1920x0_80_0_0_51dffeb3f5b83280b898292faeb1d4db.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8348 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 980 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6897 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 720 единиц специальной военной автомобильной техники.

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , россия, украина, су-25, миг-29