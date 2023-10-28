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Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета
Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета - РИА Новости, 28.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, сообщили в субботу РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:20
2023-10-28T14:20
2023-10-28T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
украина
су-25
миг-29
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8348 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 980 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6897 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 720 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия, украина, су-25, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Су-25, МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила два украинских военных самолета
МО РФ: ПВО за сутки сбила украинский истребитель Су-25 и штурмовик МиГ-29