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ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 28.10.2023 (обновлено: 16:00 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905824313.html
ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard
ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard - РИА Новости, 28.10.2023
ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard
Российские войска уничтожили на Запорожском направлении около 80 украинских бойцов и танк Leopard, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:09
2023-10-28T16:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
германия
россия
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на Запорожском направлении около 80 украинских бойцов и танк Leopard, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — говорится в сводке.Общие потери украинской армии там составили порядка 80 человек, танк Leopard производства Германии, четыре боевые бронемашины, три автомобиля и американская гаубица М119.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении Западная группировка отбила три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Там украинские войска потеряли более 50 солдат и три пикапа. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР), а также нанесла поражение подразделениям 67-й механизированной бригады в районах Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Там уничтожены около 100 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины и три автомобиля. Донецкое, Южнодонецкое и Херсонское направленияНа Донецком направлении ВСУ пытались провести три атаки, но подразделения Южной группировки пресекли их, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки (ДНР). Украинские войска потеряли в этих боях примерно 160 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу М119.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" разбила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах Водяного и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 120 человек и три автомобиля.На Херсонском направлении ВСУ потеряли порядка 110 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицы "Гиацинт" и "МСТА-Б".Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт украинских ВВС.Силы ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов системы РСЗО HIMARS, а также уничтожили 36 дронов.
https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905567102.html
https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html
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киев, вооруженные силы украины, германия, россия, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Германия, Россия, Запорожская область, В мире
ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard

МО: ВС РФ уничтожили на Запорожском направлении до 80 бойцов ВСУ и танк Leopard

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на Запорожском направлении около 80 украинских бойцов и танк Leopard, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — говорится в сводке.
Общие потери украинской армии там составили порядка 80 человек, танк Leopard производства Германии, четыре боевые бронемашины, три автомобиля и американская гаубица М119.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"Игра окончена". Зеленского предупредили о смертоносной тактике ВС России
Вчера, 15:06

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении Западная группировка отбила три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Там украинские войска потеряли более 50 солдат и три пикапа.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР), а также нанесла поражение подразделениям 67-й механизированной бригады в районах Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Там уничтожены около 100 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины и три автомобиля.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке
27 октября, 10:33

Донецкое, Южнодонецкое и Херсонское направления

На Донецком направлении ВСУ пытались провести три атаки, но подразделения Южной группировки пресекли их, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки (ДНР). Украинские войска потеряли в этих боях примерно 160 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу М119.
На Южнодонецком направлении группировка "Восток" разбила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах Водяного и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 120 человек и три автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли порядка 110 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицы "Гиацинт" и "МСТА-Б".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом
26 октября, 15:19
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт украинских ВВС.
Силы ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов системы РСЗО HIMARS, а также уничтожили 36 дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 октября, 16:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2023Посмотреть
 
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