ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard
МО: ВС РФ уничтожили на Запорожском направлении до 80 бойцов ВСУ и танк Leopard
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на Запорожском направлении около 80 украинских бойцов и танк Leopard, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — говорится в сводке.
Общие потери украинской армии там составили порядка 80 человек, танк Leopard производства Германии, четыре боевые бронемашины, три автомобиля и американская гаубица М119.
Купянское и Краснолиманское направления
На Купянском направлении Западная группировка отбила три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Там украинские войска потеряли более 50 солдат и три пикапа.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР), а также нанесла поражение подразделениям 67-й механизированной бригады в районах Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Там уничтожены около 100 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины и три автомобиля.
Донецкое, Южнодонецкое и Херсонское направления
На Донецком направлении ВСУ пытались провести три атаки, но подразделения Южной группировки пресекли их, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки (ДНР). Украинские войска потеряли в этих боях примерно 160 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу М119.
На Южнодонецком направлении группировка "Восток" разбила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах Водяного и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 120 человек и три автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли порядка 110 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицы "Гиацинт" и "МСТА-Б".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт украинских ВВС.
Силы ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов системы РСЗО HIMARS, а также уничтожили 36 дронов.