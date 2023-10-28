https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905824313.html

ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard

ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard - РИА Новости, 28.10.2023

ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 80 военнослужащих и танк Leopard

Российские войска уничтожили на Запорожском направлении около 80 украинских бойцов и танк Leopard, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:09

2023-10-28T14:09

2023-10-28T16:00

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на Запорожском направлении около 80 украинских бойцов и танк Leopard, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", — говорится в сводке.Общие потери украинской армии там составили порядка 80 человек, танк Leopard производства Германии, четыре боевые бронемашины, три автомобиля и американская гаубица М119.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении Западная группировка отбила три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Там украинские войска потеряли более 50 солдат и три пикапа. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР), а также нанесла поражение подразделениям 67-й механизированной бригады в районах Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Там уничтожены около 100 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины и три автомобиля. Донецкое, Южнодонецкое и Херсонское направленияНа Донецком направлении ВСУ пытались провести три атаки, но подразделения Южной группировки пресекли их, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки (ДНР). Украинские войска потеряли в этих боях примерно 160 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу М119.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" разбила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах Водяного и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 120 человек и три автомобиля.На Херсонском направлении ВСУ потеряли порядка 110 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицы "Гиацинт" и "МСТА-Б".Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт украинских ВВС.Силы ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов системы РСЗО HIMARS, а также уничтожили 36 дронов.

https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905567102.html

https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html

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