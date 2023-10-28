Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром
Доброволец "Скифа": расчет "Василька" уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с минометом "Василек" в зоне спецоперации
Военнослужащие с минометом "Василек" в зоне спецоперации. Архивное фото
СОЛЕДАР (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожила колонну автомобилей ВС Украины под Соледаром, рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна".
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"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - рассказал "Струна".
По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта работает ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи БПЛА.
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"Василек" предназначен для поражения живой силы противника, пехоты, также легкой техники. Работаем мы на нем 24/7, работаем круглосуточно, когда поступают команды поразить цель", - добавил заместитель командира.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.