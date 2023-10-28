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Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905812579.html
Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром
Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 28.10.2023
Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром
Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожила колонну автомобилей ВС Украины под Соледаром, рассказал... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:57
2023-10-28T12:57
специальная военная операция на украине
безопасность
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СОЛЕДАР (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожила колонну автомобилей ВС Украины под Соледаром, рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна". "Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - рассказал "Струна". По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта работает ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи БПЛА. &quot;Василек&quot; предназначен для поражения живой силы противника, пехоты, также легкой техники. Работаем мы на нем 24/7, работаем круглосуточно, когда поступают команды поразить цель&quot;, - добавил заместитель командира.Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230422/minomet-1867036632.html
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html
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безопасность, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром

Доброволец "Скифа": расчет "Василька" уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с минометом "Василек" в зоне спецоперации
Военнослужащие с минометом Василек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие с минометом "Василек" в зоне спецоперации. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожила колонну автомобилей ВС Украины под Соледаром, рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна".
«
"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - рассказал "Струна".
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По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта работает ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи БПЛА.
«

"Василек" предназначен для поражения живой силы противника, пехоты, также легкой техники. Работаем мы на нем 24/7, работаем круглосуточно, когда поступают команды поразить цель", - добавил заместитель командира.

Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСоледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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