https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905812579.html

Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром

Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 28.10.2023

Доброволец рассказал об уничтожении автоколонны ВСУ под Соледаром

Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожила колонну автомобилей ВС Украины под Соледаром, рассказал... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:57

2023-10-28T12:57

2023-10-28T12:57

специальная военная операция на украине

безопасность

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СОЛЕДАР (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Расчет миномета "Василек" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожила колонну автомобилей ВС Украины под Соледаром, рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным "Струна". "Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", - рассказал "Струна". По его словам, расчет миномета "Василек" работает на данном участке фронта работает ежедневно в дневное и ночное время, работу орудия корректируют при помощи БПЛА. "Василек" предназначен для поражения живой силы противника, пехоты, также легкой техники. Работаем мы на нем 24/7, работаем круглосуточно, когда поступают команды поразить цель", - добавил заместитель командира.Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230422/minomet-1867036632.html

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895717785.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф