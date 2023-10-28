Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905804159.html
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:52
2023-10-28T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905803784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35d06cb163b2cc663e52711b3a73f5e1.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи FPV-дронов. В военном ведомстве отметили, что беспилотники успешно применяются для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях в лесопосадках. На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикрепленными к ним боеприпасами. Кроме того, демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля. "Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил одного из украинских боевиков, ведущего огонь из своего окопа в направлении наших позиций из стрелкового оружия. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был уничтожен", - говорится в комментарии к видео.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
Работа беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
2023-10-28T11:52
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905803784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf61012117f0f48bc6154b18b2ecc63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении

МО РФ опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ с помощью FPV-дронов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи FPV-дронов.
В военном ведомстве отметили, что беспилотники успешно применяются для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях в лесопосадках. На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикрепленными к ним боеприпасами. Кроме того, демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля.
"Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил одного из украинских боевиков, ведущего огонь из своего окопа в направлении наших позиций из стрелкового оружия. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был уничтожен", - говорится в комментарии к видео.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала