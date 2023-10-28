https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905804159.html
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении - РИА Новости, 28.10.2023
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:52
2023-10-28T11:52
2023-10-28T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи FPV-дронов. В военном ведомстве отметили, что беспилотники успешно применяются для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях в лесопосадках. На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикрепленными к ним боеприпасами. Кроме того, демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля. "Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил одного из украинских боевиков, ведущего огонь из своего окопа в направлении наших позиций из стрелкового оружия. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был уничтожен", - говорится в комментарии к видео.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905803784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf61012117f0f48bc6154b18b2ecc63f.jpg
Работа беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
Работа беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
2023-10-28T11:52
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении
МО РФ опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ с помощью FPV-дронов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения
подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи FPV-дронов.
В военном ведомстве отметили, что беспилотники успешно применяются для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях в лесопосадках. На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикрепленными к ним боеприпасами. Кроме того, демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля.
"Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил одного из украинских боевиков, ведущего огонь из своего окопа в направлении наших позиций из стрелкового оружия. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был уничтожен", - говорится в комментарии к видео.
Россия выигрывает войну беспилотников