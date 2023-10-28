https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905804159.html

Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении

Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении - РИА Новости, 28.10.2023

Минобороны показало работу беспилотников ВДВ на Артемовском направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:52

2023-10-28T11:52

2023-10-28T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск живой силы ВСУ в лесопосадках на Артемовском направлении при помощи FPV-дронов. В военном ведомстве отметили, что беспилотники успешно применяются для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях в лесопосадках. На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикрепленными к ним боеприпасами. Кроме того, демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля. "Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил одного из украинских боевиков, ведущего огонь из своего окопа в направлении наших позиций из стрелкового оружия. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был уничтожен", - говорится в комментарии к видео.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф