https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905767903.html
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 28.10.2023
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР
Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:04
2023-10-28T05:04
2023-10-28T08:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
угледар
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское", — сказал он.По информации Минобороны, за минувшую неделю российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении, ликвидировав не менее 885 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Угледар
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР
Российские силы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в ДНР