https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905767903.html

Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 28.10.2023

Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:04

2023-10-28T05:04

2023-10-28T08:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

угледар

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское", — сказал он.По информации Минобороны, за минувшую неделю российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении, ликвидировав не менее 885 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, угледар