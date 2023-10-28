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Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 28.10.2023 (обновлено: 08:33 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905767903.html
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 28.10.2023
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР
Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:04
2023-10-28T08:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
угледар
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское", — сказал он.По информации Минобороны, за минувшую неделю российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении, ликвидировав не менее 885 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Угледар
Российские военные нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР

Российские силы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удары по подразделениям четырех украинских бригад на территории ДНР, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское", — сказал он.
По информации Минобороны, за минувшую неделю российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении, ликвидировав не менее 885 украинских солдат. Кроме того, ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУгледар
 
 
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