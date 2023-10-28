https://ria.ru/20231028/spetsnaz-1905770156.html

Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ

Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ - РИА Новости, 28.10.2023

Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ

Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили дроном-камикадзе гранатометный расчет украинских войск, который вел огонь по позициям ВС РФ на... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T06:04

2023-10-28T06:04

2023-10-28T06:04

специальная военная операция на украине

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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили дроном-камикадзе гранатометный расчет украинских войск, который вел огонь по позициям ВС РФ на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА спецназа. "Поразили расчет АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), который работал по нашей пехоте в населенном пункте Клещеевка", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно была проведена воздушная разведка позиций противника. "Вот мы видим наш ориентир - сгоревший БТР, а вот расчет АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель", - прокомментировал работу российский боец, демонстрируя кадры поражения цели, снятые при помощи БПЛА. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка в ДНР.

https://ria.ru/20231027/spetsnaz-1905539790.html

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россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире