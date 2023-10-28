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Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/spetsnaz-1905770156.html
Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ
Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ - РИА Новости, 28.10.2023
Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили дроном-камикадзе гранатометный расчет украинских войск, который вел огонь по позициям ВС РФ на... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T06:04
2023-10-28T06:04
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили дроном-камикадзе гранатометный расчет украинских войск, который вел огонь по позициям ВС РФ на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА спецназа. "Поразили расчет АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), который работал по нашей пехоте в населенном пункте Клещеевка", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно была проведена воздушная разведка позиций противника. "Вот мы видим наш ориентир - сгоревший БТР, а вот расчет АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель", - прокомментировал работу российский боец, демонстрируя кадры поражения цели, снятые при помощи БПЛА. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка в ДНР.
https://ria.ru/20231027/spetsnaz-1905539790.html
россия
клещеевка
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россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Спецназ "Сибирь" уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ

Спецназ "Сибирь" дроном уничтожил под Клещеевкой гранатометный расчет ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск уничтожили дроном-камикадзе гранатометный расчет украинских войск, который вел огонь по позициям ВС РФ на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА спецназа.
«
"Поразили расчет АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), который работал по нашей пехоте в населенном пункте Клещеевка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно была проведена воздушная разведка позиций противника.
"Вот мы видим наш ориентир - сгоревший БТР, а вот расчет АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель", - прокомментировал работу российский боец, демонстрируя кадры поражения цели, снятые при помощи БПЛА.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка в ДНР.
Уничтожение блиндажа ВСУ спецназовцами отряда Сибирь - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ
Вчера, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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