https://ria.ru/20231028/soznanie-1905770379.html
Институт РАН предложил лететь на Марс в измененном состоянии сознания
Институт РАН предложил лететь на Марс в измененном состоянии сознания - РИА Новости, 28.10.2023
Институт РАН предложил лететь на Марс в измененном состоянии сознания
Ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН изучают различные психотехнологии для искусственного погружения человека в измененное состояние... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T06:10
2023-10-28T06:10
2023-10-28T07:01
марс
юрий бубеев
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
роскосмос
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН изучают различные психотехнологии для искусственного погружения человека в измененное состояние сознания, например, во время миссии на Марс и обратно, рассказал РИА Новости заместитель директора института по научной работе Юрий Бубеев.ИМБП 28 октября отмечает 60-летие."Практика измененного состояния сознания может рассматриваться в качестве неинвазивного способа инициирования изменений метаболизма и непосредственного воздействия на центральную и вегетативную нервную систему. Исследуя роль психической сферы и ее влияния на энергообмен, мы идем своеобразным широким фронтом для подбора психотехнологий, пригодных для длительных космических полетов", - сказал Бубеев."В таком виде организация экспедиции может оказаться намного проще, чем полное обеспечение экипажа тоннами всего необходимого на протяжении примерно полутора лет, необходимых для полета к Марсу и обратно", - добавил ученый. По его словам, за счет медитативных техник можно формировать состояние умственной активности и сосредоточенности одновременно с физическим и эмоциональным спокойствием. Как уточнил Бубеев, ученые исследовали различные состояния медитативного сосредоточения, описанные в буддийской традиции. При этом была поставлена задача определить возможную связь показателей ЭЭГ с "уровнем субъективной медитативной глубины". "Для межпланетных полетов очень бы пригодились и психотехники внутренней сосредоточенности. Буддистские монахи исходят из очевидной в этих условиях мысли: "самый интересный собеседник - я сам, тебе не может быть скучно с самим собой". В данный момент эти исследования проводятся группой исследователей под руководством сотрудника нашего института академика С.В. Медведева в Индии", - добавил он. Ученый подчеркнул, что буддизм "в наибольшей степени преуспел" в вопросах практики управления энергообменом организма методами индукции измененного состояния сознания. По его словам, таким образом можно как резко усилить энергообмен для выживания при экстремально низких температурах, так и затормозить его, чтобы вызвать сноподобное состояние, например, для дальних космических миссий. Искусственная гибернация может стать решением множества проблем, связанных с полетами в дальний космос. Экипаж при введении во время длительных полетов в искусственное сноподобное состояние обладал бы сниженным метаболизмом, повышенной сопротивляемостью организма к воздействиям космической радиации, невесомости, недостатку движения, перераспределению крови и психологическим проблемам. Ранее "Роскосмос" и ИМБП заключили соглашение, согласно которому к 2025 году будут изучены возможности погружения космонавтов в искусственный сон во время полетов к другим планетам, в том числе с помощью "психотехнологий, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии". Бубеев ранее рассказывал, что периодическое погружение экипажа марсианской миссии в искусственный сон позволило бы облегчить межпланетный корабль на 50-70%.
https://ria.ru/20230801/mars-1887680843.html
https://ria.ru/20230907/rover-1894860584.html
https://ria.ru/20230627/buddisty-1880762987.html
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марс, юрий бубеев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, роскосмос
Марс, Юрий Бубеев, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Роскосмос
Институт РАН предложил лететь на Марс в измененном состоянии сознания
Ученые ИМБП РАН изучают изменение состояния сознания для полета человека на Марс
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН изучают различные психотехнологии для искусственного погружения человека в измененное состояние сознания, например, во время миссии на Марс и обратно, рассказал РИА Новости заместитель директора института по научной работе Юрий Бубеев.
ИМБП 28 октября отмечает 60-летие.
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"Практика измененного состояния сознания может рассматриваться в качестве неинвазивного способа инициирования изменений метаболизма и непосредственного воздействия на центральную и вегетативную нервную систему. Исследуя роль психической сферы и ее влияния на энергообмен, мы идем своеобразным широким фронтом для подбора психотехнологий, пригодных для длительных космических полетов", - сказал Бубеев.
"В таком виде организация экспедиции может оказаться намного проще, чем полное обеспечение экипажа тоннами всего необходимого на протяжении примерно полутора лет, необходимых для полета к Марсу и обратно", - добавил ученый.
По его словам, за счет медитативных техник можно формировать состояние умственной активности и сосредоточенности одновременно с физическим и эмоциональным спокойствием. Как уточнил Бубеев, ученые исследовали различные состояния медитативного сосредоточения, описанные в буддийской традиции. При этом была поставлена задача определить возможную связь показателей ЭЭГ с "уровнем субъективной медитативной глубины".
"Для межпланетных полетов очень бы пригодились и психотехники внутренней сосредоточенности. Буддистские монахи исходят из очевидной в этих условиях мысли: "самый интересный собеседник - я сам, тебе не может быть скучно с самим собой". В данный момент эти исследования проводятся группой исследователей под руководством сотрудника нашего института академика С.В. Медведева в Индии", - добавил он.
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Ученый подчеркнул, что буддизм "в наибольшей степени преуспел" в вопросах практики управления энергообменом организма методами индукции измененного состояния сознания. По его словам, таким образом можно как резко усилить энергообмен для выживания при экстремально низких температурах, так и затормозить его, чтобы вызвать сноподобное состояние, например, для дальних космических миссий.
Искусственная гибернация может стать решением множества проблем, связанных с полетами в дальний космос. Экипаж при введении во время длительных полетов в искусственное сноподобное состояние обладал бы сниженным метаболизмом, повышенной сопротивляемостью организма к воздействиям космической радиации, невесомости, недостатку движения, перераспределению крови и психологическим проблемам.
Ранее "Роскосмос
" и ИМБП заключили соглашение, согласно которому к 2025 году будут изучены возможности погружения космонавтов в искусственный сон во время полетов к другим планетам, в том числе с помощью "психотехнологий, индуцирующих измененные состояния, практикуемых в традиционных культурах народов Азии".
Бубеев ранее рассказывал, что периодическое погружение экипажа марсианской миссии в искусственный сон позволило бы облегчить межпланетный корабль на 50-70%.
Взгляд буддистов на сознание "переворачивает картину", считает Черниговская