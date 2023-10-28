https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html

Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте

Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте - РИА Новости, 28.10.2023

Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:45

2023-10-28T12:45

2023-10-28T13:42

казахстан

карагандинская область

в мире

касым-жомарт токаев

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Прошу передать слова поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в телеграмме. Российский лидер также выразил надежду на спасение шахтеров, до сих пор находящихся под землей.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла в субботу утром. Как сообщили в МЧС Казахстана, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.

https://ria.ru/20231028/tokaev-1905792896.html

казахстан

карагандинская область

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казахстан, карагандинская область, в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин