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Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте - РИА Новости, 28.10.2023
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12:45 28.10.2023 (обновлено: 13:42 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте - РИА Новости, 28.10.2023
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:45
2023-10-28T13:42
казахстан
карагандинская область
в мире
касым-жомарт токаев
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Прошу передать слова поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в телеграмме. Российский лидер также выразил надежду на спасение шахтеров, до сих пор находящихся под землей.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла в субботу утром. Как сообщили в МЧС Казахстана, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
https://ria.ru/20231028/tokaev-1905792896.html
казахстан
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казахстан, карагандинская область, в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин
Казахстан, Карагандинская область, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте

Путин выразил соболезнования Токаеву из-за ЧП на шахте в Карагандинской области

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты
© Константин Михальчевский
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Шахтер в забое шахты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Прошу передать слова поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в телеграмме.
Российский лидер также выразил надежду на спасение шахтеров, до сих пор находящихся под землей.
Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла в субботу утром. Как сообщили в МЧС Казахстана, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.
Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с родными и близкими горняков, погибших в результате пожара на шахте - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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КазахстанКарагандинская областьВ миреКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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