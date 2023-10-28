Рейтинг@Mail.ru
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 28.10.2023 (обновлено: 19:56 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/sobolev-1905816345.html
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым - РИА Новости, 28.10.2023
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила в Telegram-канале, что направила депутатский запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:26
2023-10-28T19:56
общество
илья соболев
татьяна буцкая
аэрофлот
госдума рф
игорь краснов
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила в Telegram-канале, что направила депутатский запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить в ходе прокурорской проверки установить правомерность действий сотрудников ПАО "Аэрофлот" и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья комика Ильи Соболева. Ранее Соболев рассказал в своих социальных сетях о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса Москва — Мальдивы авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку согласно билету он был прикреплен к нему. Позже пресс-служба авиакомпании сообщила, что в ситуации с семьей Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета.&quot;Направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Краснову с просьбой поручить в ходе организованной прокурорской проверки установить правомерность действий не только сотрудников ПАО &quot;Аэрофлот&quot;, но и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья Соболевых&quot;, — написала депутат.В обращении депутата подчеркивается, что кормление детей первого года жизни в соответствии с рекомендациями к грудному вскармливанию должно осуществляться каждые 2,5-3,5 часа днем, в ночные часы интервал может быть увеличен.Также Буцкая отметила, что в связи с рассмотрением вопроса о необходимости совершенствования законодательства в сфере авиационных пассажирских перевозок с целью дополнительной защиты прав малолетних детей и их родителей она попросила генпрокурора проинформировать ее о результатах проведенной прокурорской проверки.
https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905225557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, илья соболев, татьяна буцкая, аэрофлот, госдума рф, игорь краснов, новости - туризм
Общество, Илья Соболев, Татьяна Буцкая, Аэрофлот, Госдума РФ, Игорь Краснов, Новости - Туризм
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым

В ГД просят ГП проверить правомерность действий "Аэрофлота" в случае с Соболевым

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила в Telegram-канале, что направила депутатский запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить в ходе прокурорской проверки установить правомерность действий сотрудников ПАО "Аэрофлот" и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья комика Ильи Соболева.
Ранее Соболев рассказал в своих социальных сетях о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса Москва — Мальдивы авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку согласно билету он был прикреплен к нему. Позже пресс-служба авиакомпании сообщила, что в ситуации с семьей Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета.
«

"Направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Краснову с просьбой поручить в ходе организованной прокурорской проверки установить правомерность действий не только сотрудников ПАО "Аэрофлот", но и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья Соболевых", — написала депутат.

В обращении депутата подчеркивается, что кормление детей первого года жизни в соответствии с рекомендациями к грудному вскармливанию должно осуществляться каждые 2,5-3,5 часа днем, в ночные часы интервал может быть увеличен.
Также Буцкая отметила, что в связи с рассмотрением вопроса о необходимости совершенствования законодательства в сфере авиационных пассажирских перевозок с целью дополнительной защиты прав малолетних детей и их родителей она попросила генпрокурора проинформировать ее о результатах проведенной прокурорской проверки.
Юморист, ведущий, блогер Илья Соболев - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева
25 октября, 18:10
 
ОбществоИлья СоболевТатьяна БуцкаяАэрофлотГосдума РФИгорь КрасновНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала