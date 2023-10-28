https://ria.ru/20231028/sobolev-1905816345.html
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым - РИА Новости, 28.10.2023
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила в Telegram-канале, что направила депутатский запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:26
2023-10-28T13:26
2023-10-28T19:56
общество
илья соболев
татьяна буцкая
аэрофлот
госдума рф
игорь краснов
новости - туризм
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила в Telegram-канале, что направила депутатский запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить в ходе прокурорской проверки установить правомерность действий сотрудников ПАО "Аэрофлот" и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья комика Ильи Соболева. Ранее Соболев рассказал в своих социальных сетях о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса Москва — Мальдивы авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку согласно билету он был прикреплен к нему. Позже пресс-служба авиакомпании сообщила, что в ситуации с семьей Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета."Направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Краснову с просьбой поручить в ходе организованной прокурорской проверки установить правомерность действий не только сотрудников ПАО "Аэрофлот", но и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья Соболевых", — написала депутат.В обращении депутата подчеркивается, что кормление детей первого года жизни в соответствии с рекомендациями к грудному вскармливанию должно осуществляться каждые 2,5-3,5 часа днем, в ночные часы интервал может быть увеличен.Также Буцкая отметила, что в связи с рассмотрением вопроса о необходимости совершенствования законодательства в сфере авиационных пассажирских перевозок с целью дополнительной защиты прав малолетних детей и их родителей она попросила генпрокурора проинформировать ее о результатах проведенной прокурорской проверки.
https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905225557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, илья соболев, татьяна буцкая, аэрофлот, госдума рф, игорь краснов, новости - туризм
Общество, Илья Соболев, Татьяна Буцкая, Аэрофлот, Госдума РФ, Игорь Краснов, Новости - Туризм
В ГД попросили ГП оценить действия "Аэрофлота" в ситуации с Соболевым
В ГД просят ГП проверить правомерность действий "Аэрофлота" в случае с Соболевым
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила в Telegram-канале
, что направила депутатский запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить в ходе прокурорской проверки установить правомерность действий сотрудников ПАО "Аэрофлот" и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья комика Ильи Соболева.
Ранее Соболев рассказал в своих социальных сетях о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса Москва — Мальдивы авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку согласно билету он был прикреплен к нему. Позже пресс-служба авиакомпании сообщила, что в ситуации с семьей Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета.
«
"Направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Краснову с просьбой поручить в ходе организованной прокурорской проверки установить правомерность действий не только сотрудников ПАО "Аэрофлот", но и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва — Мале, которым летела семья Соболевых", — написала депутат.
В обращении депутата подчеркивается, что кормление детей первого года жизни в соответствии с рекомендациями к грудному вскармливанию должно осуществляться каждые 2,5-3,5 часа днем, в ночные часы интервал может быть увеличен.
Также Буцкая отметила, что в связи с рассмотрением вопроса о необходимости совершенствования законодательства в сфере авиационных пассажирских перевозок с целью дополнительной защиты прав малолетних детей и их родителей она попросила генпрокурора проинформировать ее о результатах проведенной прокурорской проверки.
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева