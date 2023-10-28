https://ria.ru/20231028/sk-1905837182.html

В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым

В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым - РИА Новости, 28.10.2023

В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым

Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:36

2023-10-28T15:36

2023-10-28T18:41

происшествия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. "Она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", — говорится в публикации.Как позднее рассказала уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, сейчас мальчик с травмами различной степени тяжести находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с несовершеннолетним".Младенца с множественными телесными повреждениями обнаружили минувшей ночью в квартире на Нижегородской улице. На причастность к совершению преступления проверяли 31-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя. Ребенка госпитализировали.Следственный отдел по Таганскому району возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".По информации столичной прокуратуры, мать ребенка лишена родительских прав в отношении двух других детей.

https://ria.ru/20230929/srok-1899479940.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)