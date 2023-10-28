Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 28.10.2023 (обновлено: 18:41 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/sk-1905837182.html
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым - РИА Новости, 28.10.2023
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым
Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:36
2023-10-28T18:41
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. "Она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", — говорится в публикации.Как позднее рассказала уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, сейчас мальчик с травмами различной степени тяжести находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с несовершеннолетним".Младенца с множественными телесными повреждениями обнаружили минувшей ночью в квартире на Нижегородской улице. На причастность к совершению преступления проверяли 31-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя. Ребенка госпитализировали.Следственный отдел по Таганскому району возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".По информации столичной прокуратуры, мать ребенка лишена родительских прав в отношении двух других детей.
https://ria.ru/20230929/srok-1899479940.html
https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым

СК: задержана мать избитого младенца, найденного на востоке Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.
"Она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", — говорится в публикации.
В Сочи задержан приезжий из Санкт-Петербурга, подозреваемый в истязании младенца
В Сочи блогера-сыроеда будут судить за смерть сына от истощения
29 сентября, 15:41
Как позднее рассказала уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, сейчас мальчик с травмами различной степени тяжести находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с несовершеннолетним".
Младенца с множественными телесными повреждениями обнаружили минувшей ночью в квартире на Нижегородской улице. На причастность к совершению преступления проверяли 31-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя. Ребенка госпитализировали.
Следственный отдел по Таганскому району возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".
По информации столичной прокуратуры, мать ребенка лишена родительских прав в отношении двух других детей.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Ханты-Мансийске арестовали мужчину, избивавшего семилетнего пасынка
8 октября, 19:00
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала