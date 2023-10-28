https://ria.ru/20231028/sk-1905837182.html
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым - РИА Новости, 28.10.2023
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым
Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:36
2023-10-28T15:36
2023-10-28T18:41
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. "Она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", — говорится в публикации.Как позднее рассказала уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, сейчас мальчик с травмами различной степени тяжести находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с несовершеннолетним".Младенца с множественными телесными повреждениями обнаружили минувшей ночью в квартире на Нижегородской улице. На причастность к совершению преступления проверяли 31-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя. Ребенка госпитализировали.Следственный отдел по Таганскому району возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".По информации столичной прокуратуры, мать ребенка лишена родительских прав в отношении двух других детей.
https://ria.ru/20230929/srok-1899479940.html
https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мать младенца, которого нашли избитым
СК: задержана мать избитого младенца, найденного на востоке Москвы
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которого нашли избитым в квартире на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале
столичного главка Следственного комитета.
"Она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", — говорится в публикации.
В Сочи блогера-сыроеда будут судить за смерть сына от истощения
Как позднее рассказала уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская, сейчас мальчик с травмами различной степени тяжести находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с несовершеннолетним".
Младенца с множественными телесными повреждениями обнаружили минувшей ночью в квартире на Нижегородской улице. На причастность к совершению преступления проверяли 31-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя. Ребенка госпитализировали.
Следственный отдел по Таганскому району возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего".
По информации столичной прокуратуры, мать ребенка лишена родительских прав в отношении двух других детей.
В Ханты-Мансийске арестовали мужчину, избивавшего семилетнего пасынка