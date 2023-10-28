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Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16 человек - РИА Новости, 28.10.2023
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07:15 28.10.2023 (обновлено: 07:54 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/shakhta-1905772835.html
Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16 человек
Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16 человек - РИА Новости, 28.10.2023
Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16 человек
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 16 человек, 31 числится пропавшим без вести, об этом сообщила... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T07:15
2023-10-28T07:54
казахстан
карагандинская область
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 16 человек, 31 числится пропавшим без вести, об этом сообщила компания-собственник шахты "АрселорМиттал Темиртау"."На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось о 16 погибших.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после аварии поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау", сообщила пресс-служба главы республики.Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.Это вторая за два месяца авария на шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау". В августе на шахте Казахстанская произошел пожар, в результате которого погибли пять горняков. Касым-Жомарт Токаев тогда раскритиковал АМТ за нарушение ею своих обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на рынке республики.АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
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казахстан, карагандинская область
Казахстан, Карагандинская область
Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16 человек

Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 16

© Sputnik / Анатолий Устиненко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 16 человек, 31 числится пропавшим без вести, об этом сообщила компания-собственник шахты "АрселорМиттал Темиртау".
«
"На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после аварии поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау", сообщила пресс-служба главы республики.
Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
Это вторая за два месяца авария на шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау". В августе на шахте Казахстанская произошел пожар, в результате которого погибли пять горняков. Касым-Жомарт Токаев тогда раскритиковал АМТ за нарушение ею своих обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на рынке республики.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
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КазахстанКарагандинская область
 
 
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