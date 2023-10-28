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В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС - РИА Новости, 28.10.2023
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09:11 28.10.2023 (обновлено: 10:15 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/sanktsii-1905783247.html
В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС
В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС - РИА Новости, 28.10.2023
В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС
Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:11
2023-10-28T10:15
экономика
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - сказал Сийярто.В целом же, по его словам, Будапешт не считает, что санкционную политику ЕС в отношении России следует продолжать."Санкционная политика просто не работает. Санкции могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике, европейским странам. И если санкционная политика причиняет больший вред тем, кто ее вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чем смысл ее продолжать?" - указал Сийярто, добавив, что "в целом мы не видим смысла продолжать санкционную политику, конечно, если там нет ничего, что противоречило бы нашим национальным интересам, мы понимаем, что другие хотели бы подтолкнуть их вперед"."Что касается персоналий, то у нас очень четкая позиция: тот, кто сделал что-нибудь хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизни венгров, например, сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, - зачем нам вносить их в санкционный список, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране?" - отметил министр.Так, по его словам, Венгрия не дала включить в санкционные списки ЕС вице-премьера Дениса Мантурова. "Потому что он очень помог Венгрии. Он способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же самое касается Кирилла Дмитриева или то же самое касается министра (здравоохранения РФ Михаила - ред.) Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой – так что, такая же ситуация с министром спорта России", - рассказал Сийярто.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
https://ria.ru/20231026/orban-1905421997.html
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html
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экономика, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции
В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС

Сийярто: Венгрия не даст добро на 12-й пакет санкций, включающий энергетику РФ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - сказал Сийярто.
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В целом же, по его словам, Будапешт не считает, что санкционную политику ЕС в отношении России следует продолжать.
«
"Санкционная политика просто не работает. Санкции могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике, европейским странам. И если санкционная политика причиняет больший вред тем, кто ее вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чем смысл ее продолжать?" - указал Сийярто, добавив, что "в целом мы не видим смысла продолжать санкционную политику, конечно, если там нет ничего, что противоречило бы нашим национальным интересам, мы понимаем, что другие хотели бы подтолкнуть их вперед".
"Что касается персоналий, то у нас очень четкая позиция: тот, кто сделал что-нибудь хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизни венгров, например, сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, - зачем нам вносить их в санкционный список, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране?" - отметил министр.
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Так, по его словам, Венгрия не дала включить в санкционные списки ЕС вице-премьера Дениса Мантурова. "Потому что он очень помог Венгрии. Он способствовал спасению жизней венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же самое касается Кирилла Дмитриева или то же самое касается министра (здравоохранения РФ Михаила - ред.) Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой – так что, такая же ситуация с министром спорта России", - рассказал Сийярто.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
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