https://ria.ru/20231028/samolet-1905826460.html
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре - РИА Новости, 28.10.2023
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании "Avia Traffic Company", выполнявший рейс Москва - Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:24
2023-10-28T14:24
2023-10-28T14:25
происшествия
самара
москва
бишкек
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880669155_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_1defb42af97c16eda38aca5bcc069259.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании "Avia Traffic Company", выполнявший рейс Москва - Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно из-за проблем с одним из двигателей самолёта, сообщили РИА Новости в Росавиации. "Самолёт благополучно сел в аэропорту Курумоч (Самара) в 13.00 МСК", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о рейсе YK884 "Москва - Бишкек". "Предварительно: командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке из-за проблем с одним из двигателей самолёта", - также сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html
самара
москва
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880669155_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_96c4221eb4dccc3c6826bfd9f91d9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, москва, бишкек, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Самара, Москва, Бишкек, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Росавиация: рейс Москва — Бишкек 'сел в Самаре из-за проблем с двигателем