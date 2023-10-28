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Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре - РИА Новости, 28.10.2023
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14:24 28.10.2023 (обновлено: 14:25 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/samolet-1905826460.html
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре - РИА Новости, 28.10.2023
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре
Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании "Avia Traffic Company", выполнявший рейс Москва - Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:24
2023-10-28T14:25
происшествия
самара
москва
бишкек
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании "Avia Traffic Company", выполнявший рейс Москва - Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно из-за проблем с одним из двигателей самолёта, сообщили РИА Новости в Росавиации. "Самолёт благополучно сел в аэропорту Курумоч (Самара) в 13.00 МСК", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о рейсе YK884 "Москва - Бишкек". "Предварительно: командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке из-за проблем с одним из двигателей самолёта", - также сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html
самара
москва
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происшествия, самара, москва, бишкек, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Самара, Москва, Бишкек, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре

Росавиация: рейс Москва — Бишкек 'сел в Самаре из-за проблем с двигателем

© iStock.com / blinow61Аэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© iStock.com / blinow61
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании "Avia Traffic Company", выполнявший рейс Москва - Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно из-за проблем с одним из двигателей самолёта, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"Самолёт благополучно сел в аэропорту Курумоч (Самара) в 13.00 МСК", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о рейсе YK884 "Москва - Бишкек".
«
"Предварительно: командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке из-за проблем с одним из двигателей самолёта", - также сообщили в ведомстве.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Самолет Air India экстренно сел в Шереметьево
18 октября, 14:58
 
ПроисшествияСамараМоскваБишкекКурумоч (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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