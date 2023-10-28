https://ria.ru/20231028/samolet-1905826460.html

Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре

Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре - РИА Новости, 28.10.2023

Рейс Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре

Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании "Avia Traffic Company", выполнявший рейс Москва - Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:24

2023-10-28T14:24

2023-10-28T14:25

происшествия

самара

москва

бишкек

курумоч (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пассажирский Airbus киргизской авиакомпании "Avia Traffic Company", выполнявший рейс Москва - Бишкек, совершил незапланированую посадку в Самаре, предварительно из-за проблем с одним из двигателей самолёта, сообщили РИА Новости в Росавиации. "Самолёт благополучно сел в аэропорту Курумоч (Самара) в 13.00 МСК", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о рейсе YK884 "Москва - Бишкек". "Предварительно: командир воздушного судна принял решение о незапланированной посадке из-за проблем с одним из двигателей самолёта", - также сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html

самара

москва

бишкек

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, самара, москва, бишкек, курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)