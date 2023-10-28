https://ria.ru/20231028/rossiya-1905855496.html

Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ

Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023

Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ

Принятие Западом решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-28T17:08

2023-10-28T17:08

2023-10-29T00:04

цены на нефть

россия

москва

европа

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Принятие Западом решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России, пишет Foreign Policy."Сторонники ограничения (цен на нефть. — Прим. ред.) утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент, позволяющий "сковать" Кремль <…>. Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным", — пишет издание.На самом деле, утверждает автор, хоть в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, сегодня Кремль уже полностью к ним адаптировался. В частности, Москва начала вести усиленную торговлю со странами, не поддержавшими потолок цен.Тем не менее, говорится в статье, сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления — ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это, пишет Foreign Policy, лишь нанесет вред мировой экономике."Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…" — полагает автор.Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе опубликовало информацию, что Россия в сентябре увеличила нефтяной экспорт от уровня августа на 460 тысяч баррелей в сутки — до 7,6 миллиона баррелей в сутки и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года в размере 18,8 миллиарда долларов.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904673306.html

https://ria.ru/20230828/ssha-1892704914.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, москва, европа, владимир путин