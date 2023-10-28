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Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
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17:08 28.10.2023 (обновлено: 00:04 29.10.2023)
https://ria.ru/20231028/rossiya-1905855496.html
Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ
Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ
Принятие Западом решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-28T17:08
2023-10-29T00:04
цены на нефть
россия
москва
европа
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Принятие Западом решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России, пишет Foreign Policy."Сторонники ограничения (цен на нефть. — Прим. ред.) утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент, позволяющий "сковать" Кремль &lt;…&gt;. Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным", — пишет издание.На самом деле, утверждает автор, хоть в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, сегодня Кремль уже полностью к ним адаптировался. В частности, Москва начала вести усиленную торговлю со странами, не поддержавшими потолок цен.Тем не менее, говорится в статье, сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления — ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это, пишет Foreign Policy, лишь нанесет вред мировой экономике."Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…" — полагает автор.Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе опубликовало информацию, что Россия в сентябре увеличила нефтяной экспорт от уровня августа на 460 тысяч баррелей в сутки — до 7,6 миллиона баррелей в сутки и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года в размере 18,8 миллиарда долларов.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904673306.html
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цены на нефть, россия, москва, европа, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин
Россия обвела Запад вокруг пальца, пишут СМИ

FP: Россия не пострадала от введенного Западом потолка цен на нефть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Принятие Западом решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России, пишет Foreign Policy.
"Сторонники ограничения (цен на нефть. — Прим. ред.) утверждают, что оно представляет собой важнейший инструмент, позволяющий "сковать" Кремль <…>. Критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным", — пишет издание.
На самом деле, утверждает автор, хоть в первое время наложенные ограничения и имели воздействие, сегодня Кремль уже полностью к ним адаптировался. В частности, Москва начала вести усиленную торговлю со странами, не поддержавшими потолок цен.
Тем не менее, говорится в статье, сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления — ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это, пишет Foreign Policy, лишь нанесет вред мировой экономике.
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"Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…" — полагает автор.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе опубликовало информацию, что Россия в сентябре увеличила нефтяной экспорт от уровня августа на 460 тысяч баррелей в сутки — до 7,6 миллиона баррелей в сутки и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года в размере 18,8 миллиарда долларов.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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