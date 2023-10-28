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Постпред Крыма заявил, что Запад повесит на Украину "пояс смертника" - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/rf-1905852960.html
Постпред Крыма заявил, что Запад повесит на Украину "пояс смертника"
Постпред Крыма заявил, что Запад повесит на Украину "пояс смертника" - РИА Новости, 28.10.2023
Постпред Крыма заявил, что Запад повесит на Украину "пояс смертника"
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что западные страны, поставляя Киеву... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:54
2023-10-28T16:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
георгий мурадов
сергей лавров
владимир путин
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что западные страны, поставляя Киеву новое разрушительное оружие, ведут губительную политику по отношению к Украине, надевая на нее "пояс смертника". "Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым путем, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, украинский народ является частью русского мира, он принимал участие в многовековом строительстве "большого общего дома", обладающего "третью мировых природных ресурсов", а теперь, "под западным наркотическим воздействием", пытается стать инструментом его разрушения. "Эту потерю исторического сознания Россия не допустит и не позволит сделать из Украины враждебное ей государство, чего многие годы так добиваются противники нашей цивилизации", - подчеркнул Мурадов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231028/ukraina-1905800264.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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россия, украина, европа, георгий мурадов, сергей лавров, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Георгий Мурадов, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Постпред Крыма заявил, что Запад повесит на Украину "пояс смертника"

Мурадов: Запад убивает Украину своей политикой, надевает на нее пояс смертника

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что западные страны, поставляя Киеву новое разрушительное оружие, ведут губительную политику по отношению к Украине, надевая на нее "пояс смертника".
«
"Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым путем, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России", - сказал Мурадов РИА Новости.
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По его словам, украинский народ является частью русского мира, он принимал участие в многовековом строительстве "большого общего дома", обладающего "третью мировых природных ресурсов", а теперь, "под западным наркотическим воздействием", пытается стать инструментом его разрушения.
«
"Эту потерю исторического сознания Россия не допустит и не позволит сделать из Украины враждебное ей государство, чего многие годы так добиваются противники нашей цивилизации", - подчеркнул Мурадов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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23 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаГеоргий МурадовСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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