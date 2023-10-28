https://ria.ru/20231028/rf-1905783946.html

Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России

Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России - РИА Новости, 28.10.2023

Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России

Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего, считают опрошенные РИА Новости эксперты; тем не менее, некоторые... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:20

2023-10-28T09:20

2023-10-28T09:20

экономика

ипотека

россия

москва

максим осадчий

центральный банк рф (цб рф)

бкс мир инвестиций

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905314049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc02afa9d7a48c04a67fa2c6353d427.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего, считают опрошенные РИА Новости эксперты; тем не менее, некоторые аналитики назвали такой сценарий шоковым, заметив, что в нынешних условиях его реализация маловероятна. Банк России в минувшую пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. По данным аналитического центра "Русипотека", полученным на основе информации ведущих кредиторов, средние ставки по рыночной ипотеке на вторичное и первичное жилье в октябре уже превысили 15%. "В текущих условиях, когда Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку, возможно, что ставки по ипотеке также останутся высокими и могут достигнуть 20% к декабрю 2023 года", - считает доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.При этом он добавил, что ставки в диапазоне 20-22% по рыночной ипотеке в России теоретически возможны в 2024 году, но это будет зависеть от экономической ситуации в стране, ключевой ставки ЦБ РФ и других факторов. "Если не будет мощных геополитических, экономических или финансовых шоков, то до конца этого года мы вряд ли увидим средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке выше 20%. А вот в следующем году вероятность такого события гораздо выше даже в отсутствие мощных шоков из-за роста инфляции", - заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.При этом эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов считает, что для отдельных категорий объектов и заемщиков ставки 16-18% на вторичном рынке могут стать реальностью уже в четвертом квартале, если ЦБ продолжит методично ужесточать монетарную политику. "Если говорить о средних ставках, то 20% - это запретительный уровень, который может парализовать значительную часть ипотечного рынка, отсекая большую долю заемщиков", - добавил он. Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин также считает, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки в России действительно может наблюдаться продолжение тренда на ухудшение условий для заемщиков, в том числе по рыночным ипотечным программам. "В то же время, едва ли средние ставки по рыночной ипотеке в ближайшее время вырастут до 20%", - отметил он. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заметил, в свою очередь, что рыночные ипотечные ставки в 20% означают существенное ужесточение денежно-кредитной политики и ключевую ставку не менее 18%. "Такой сценарий является шоковым, и в текущих условиях его реализация крайне маловероятна", - указал эксперт.

https://ria.ru/20231028/rubl-1905756644.html

https://ria.ru/20231027/diztoplivo-1905748379.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, москва, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, рэу имени г. в. плеханова, общество