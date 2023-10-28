Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России
Эксперты: ставки по рыночной ипотеке в РФ могут достичь 20%
Строительство жилья. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего, считают опрошенные РИА Новости эксперты; тем не менее, некоторые аналитики назвали такой сценарий шоковым, заметив, что в нынешних условиях его реализация маловероятна.
Банк России в минувшую пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. По данным аналитического центра "Русипотека", полученным на основе информации ведущих кредиторов, средние ставки по рыночной ипотеке на вторичное и первичное жилье в октябре уже превысили 15%.
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"В текущих условиях, когда Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку, возможно, что ставки по ипотеке также останутся высокими и могут достигнуть 20% к декабрю 2023 года", - считает доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.
При этом он добавил, что ставки в диапазоне 20-22% по рыночной ипотеке в России теоретически возможны в 2024 году, но это будет зависеть от экономической ситуации в стране, ключевой ставки ЦБ РФ и других факторов.
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"Если не будет мощных геополитических, экономических или финансовых шоков, то до конца этого года мы вряд ли увидим средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке выше 20%. А вот в следующем году вероятность такого события гораздо выше даже в отсутствие мощных шоков из-за роста инфляции", - заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
При этом эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов считает, что для отдельных категорий объектов и заемщиков ставки 16-18% на вторичном рынке могут стать реальностью уже в четвертом квартале, если ЦБ продолжит методично ужесточать монетарную политику. "Если говорить о средних ставках, то 20% - это запретительный уровень, который может парализовать значительную часть ипотечного рынка, отсекая большую долю заемщиков", - добавил он.
Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин также считает, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки в России действительно может наблюдаться продолжение тренда на ухудшение условий для заемщиков, в том числе по рыночным ипотечным программам. "В то же время, едва ли средние ставки по рыночной ипотеке в ближайшее время вырастут до 20%", - отметил он.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заметил, в свою очередь, что рыночные ипотечные ставки в 20% означают существенное ужесточение денежно-кредитной политики и ключевую ставку не менее 18%. "Такой сценарий является шоковым, и в текущих условиях его реализация крайне маловероятна", - указал эксперт.