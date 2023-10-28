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Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России - РИА Новости, 28.10.2023
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09:20 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/rf-1905783946.html
Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России
Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России
Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего, считают опрошенные РИА Новости эксперты; тем не менее, некоторые... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:20
2023-10-28T09:20
экономика
ипотека
россия
москва
максим осадчий
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего, считают опрошенные РИА Новости эксперты; тем не менее, некоторые аналитики назвали такой сценарий шоковым, заметив, что в нынешних условиях его реализация маловероятна. Банк России в минувшую пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. По данным аналитического центра "Русипотека", полученным на основе информации ведущих кредиторов, средние ставки по рыночной ипотеке на вторичное и первичное жилье в октябре уже превысили 15%. &quot;В текущих условиях, когда Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку, возможно, что ставки по ипотеке также останутся высокими и могут достигнуть 20% к декабрю 2023 года&quot;, - считает доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.При этом он добавил, что ставки в диапазоне 20-22% по рыночной ипотеке в России теоретически возможны в 2024 году, но это будет зависеть от экономической ситуации в стране, ключевой ставки ЦБ РФ и других факторов. &quot;Если не будет мощных геополитических, экономических или финансовых шоков, то до конца этого года мы вряд ли увидим средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке выше 20%. А вот в следующем году вероятность такого события гораздо выше даже в отсутствие мощных шоков из-за роста инфляции&quot;, - заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.При этом эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов считает, что для отдельных категорий объектов и заемщиков ставки 16-18% на вторичном рынке могут стать реальностью уже в четвертом квартале, если ЦБ продолжит методично ужесточать монетарную политику. "Если говорить о средних ставках, то 20% - это запретительный уровень, который может парализовать значительную часть ипотечного рынка, отсекая большую долю заемщиков", - добавил он. Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин также считает, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки в России действительно может наблюдаться продолжение тренда на ухудшение условий для заемщиков, в том числе по рыночным ипотечным программам. "В то же время, едва ли средние ставки по рыночной ипотеке в ближайшее время вырастут до 20%", - отметил он. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заметил, в свою очередь, что рыночные ипотечные ставки в 20% означают существенное ужесточение денежно-кредитной политики и ключевую ставку не менее 18%. "Такой сценарий является шоковым, и в текущих условиях его реализация крайне маловероятна", - указал эксперт.
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экономика, ипотека, россия, москва, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, рэу имени г. в. плеханова, общество
Экономика, Ипотека, Россия, Москва, Максим Осадчий, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Эксперты сделали неутешительный прогноз по рыночной ипотеке в России

Эксперты: ставки по рыночной ипотеке в РФ могут достичь 20%

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России могут достичь 20% в следующем году или в декабре текущего, считают опрошенные РИА Новости эксперты; тем не менее, некоторые аналитики назвали такой сценарий шоковым, заметив, что в нынешних условиях его реализация маловероятна.
Банк России в минувшую пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. По данным аналитического центра "Русипотека", полученным на основе информации ведущих кредиторов, средние ставки по рыночной ипотеке на вторичное и первичное жилье в октябре уже превысили 15%.
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"В текущих условиях, когда Центральный банк России продолжает повышать ключевую ставку, возможно, что ставки по ипотеке также останутся высокими и могут достигнуть 20% к декабрю 2023 года", - считает доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

При этом он добавил, что ставки в диапазоне 20-22% по рыночной ипотеке в России теоретически возможны в 2024 году, но это будет зависеть от экономической ситуации в стране, ключевой ставки ЦБ РФ и других факторов.
«

"Если не будет мощных геополитических, экономических или финансовых шоков, то до конца этого года мы вряд ли увидим средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке выше 20%. А вот в следующем году вероятность такого события гораздо выше даже в отсутствие мощных шоков из-за роста инфляции", - заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов считает, что для отдельных категорий объектов и заемщиков ставки 16-18% на вторичном рынке могут стать реальностью уже в четвертом квартале, если ЦБ продолжит методично ужесточать монетарную политику. "Если говорить о средних ставках, то 20% - это запретительный уровень, который может парализовать значительную часть ипотечного рынка, отсекая большую долю заемщиков", - добавил он.
Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин также считает, что в случае дальнейшего повышения ключевой ставки в России действительно может наблюдаться продолжение тренда на ухудшение условий для заемщиков, в том числе по рыночным ипотечным программам. "В то же время, едва ли средние ставки по рыночной ипотеке в ближайшее время вырастут до 20%", - отметил он.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заметил, в свою очередь, что рыночные ипотечные ставки в 20% означают существенное ужесточение денежно-кредитной политики и ключевую ставку не менее 18%. "Такой сценарий является шоковым, и в текущих условиях его реализация крайне маловероятна", - указал эксперт.
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