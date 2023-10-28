https://ria.ru/20231028/putin-1905790547.html

"Пророчество" Путина по Украине начало сбываться, заявили в Германии

"Пророчество" Путина по Украине начало сбываться, заявили в Германии - РИА Новости, 28.10.2023

"Пророчество" Путина по Украине начало сбываться, заявили в Германии

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от непомерных расходов на Украину, заявил военный аналитик центра Европейского РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:06

2023-10-28T10:06

2023-10-28T12:30

украина

россия

европа

владимир путин

дональд трамп

европейский совет по международным отношениям

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от непомерных расходов на Украину, заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью телеканалу ZDF."В России знают, что Украина зависима от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, <…> то в течение нескольких лет можно так поднять цену этих боевых действий, что в какой-то момент Запад скажет: с нас хватит", — считает он.По словам Гресселя, позиция России основывается на личных наблюдениях Путина за выходом американских войск из Ирака и Афганистана — он сделал вывод, что, если затраты на Украину станут слишком высокими, Запад отвернется от нее.Далее, добавил эксперт, Россия вынуждает Украину все сильнее полагаться на Запад, истощая мощности ее оборонной промышленности. А учитывая настроения в Европе — победа на парламентских выборах в Словакии партии, выступающей против помощи Киеву, и раскол в отношениях Украины с Польшей — решительная поддержка Зеленского со стороны Европы и США вскоре ослабеет.Более того, подчеркивает Грессель, вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году и разногласия в конгрессе, связанные с выборами спикера и обсуждением бюджета, также не играют на пользу Киеву.Таким образом, заключает он, пока что стратегия Путина оправдывает себя — учитывая раскол в Европе и США, нет смысла соглашаться на уступки Украине.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html

https://ria.ru/20231007/ustalost-1901095499.html

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украина, россия, европа, владимир путин, дональд трамп, европейский совет по международным отношениям