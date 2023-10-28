https://ria.ru/20231028/protest-1905806373.html

Полиция Израиля одобрила проведение акции протеста у дома Нетаньяху

Полиция Израиля одобрила проведение акции протеста у дома Нетаньяху - РИА Новости, 28.10.2023

Полиция Израиля одобрила проведение акции протеста у дома Нетаньяху

Полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария на севере страны, передает газета Times of Israel со... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:12

2023-10-28T12:12

2023-10-28T12:38

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Полиция Израиля разрешила акцию протеста у дома премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария на севере страны, передает газета Times of Israel со ссылкой на заявление полиции. Ранее газета Haaretz сообщала, что полиция Израиля не разрешила демонстрацию против Нетаньяху вблизи его дома на основании запрета на политические акции в военное время. Полиция предупредила, что разгонит любую акцию у дома премьера. Однако источник в правоохранительных органах заявил, что организаторы могли бы получить разрешение, если бы речь шла о безмолвном мероприятии без громкоговорителей. "Полиция Израиля считает право на протест краеугольным камнем демократической страны", - цитирует издание заявление полиции по поводу митинга, который пройдет в субботу. По данным газеты со ссылкой на заявление, митинг должен быть проведен в соответствии с местными законами и любыми инструкциями службы командования тыла. По данным газеты, митинг недовольных деятельностью израильского правительства, в результате которой Израиль пострадал от масштабной ракетной атаки из сектора Газа 7 октября, должен пройти в субботу вечером у резиденции Нетаньяху в Кесарии. В Израиле проходили акции протеста, митингующие требуют в том числе освободить заложников, которых удерживает ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/konflikty-1905802760.html

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