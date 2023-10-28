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Москвичей предупредили о "ноябрьской" погоде на выходных - РИА Новости, 28.10.2023
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03:04 28.10.2023 (обновлено: 05:18 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/prognoz-1905762383.html
Москвичей предупредили о "ноябрьской" погоде на выходных
Москвичей предупредили о "ноябрьской" погоде на выходных - РИА Новости, 28.10.2023
Москвичей предупредили о "ноябрьской" погоде на выходных
Погода, соответствующая норме середины ноября, сохранится в Москве на выходных, прогнозируются снег, гололедица и гололед, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T03:04
2023-10-28T05:18
москва
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Погода, соответствующая норме середины ноября, сохранится в Москве на выходных, прогнозируются снег, гололедица и гололед, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.&quot;Снег лежит в Москве достаточно заметный, и он будет усиливаться в субботу… Давление резко понизится, оно будет примерно на 10-13 миллиметров ртутного столба ниже нормы. При циклоне небо хмурое, облачное, облака низкие и осадки. Ночью они будут в виде снега, мокрого снега, температура в столице от нуля до минус двух, по области — до минус четырех градусов&quot;, - сказал синоптик.По его словам, в субботу днем ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в конце дня — в виде дождя. Прогнозируются гололедица и гололед. "Скользко будет не только на проезжей части, но и на тротуарах", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра.."В воскресенье меняется ситуация. Ночью еще в тылу циклона, который уходит на восток, уже ветер изменится, он будет северо-западный. Температура ночью и днем примерно одинаковая. В Москве около нуля, и ночью, и днем около нулевой отметки, по области - от минус трех до плюс трех", - сообщил Вильфанд.По словам синоптика, такая погода соответствует климатической норме середины ноября. Вильфанд также сообщил, что в начале следующей недели в Центральную Россию придет потепление, снег растает практически полностью к 31 октября.
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москва, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о "ноябрьской" погоде на выходных

Вильфанд: в Москве на выходных прогнозируются снег и гололед

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Погода, соответствующая норме середины ноября, сохранится в Москве на выходных, прогнозируются снег, гололедица и гололед, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«

"Снег лежит в Москве достаточно заметный, и он будет усиливаться в субботу… Давление резко понизится, оно будет примерно на 10-13 миллиметров ртутного столба ниже нормы. При циклоне небо хмурое, облачное, облака низкие и осадки. Ночью они будут в виде снега, мокрого снега, температура в столице от нуля до минус двух, по области — до минус четырех градусов", - сказал синоптик.

По его словам, в субботу днем ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в конце дня — в виде дождя. Прогнозируются гололедица и гололед. "Скользко будет не только на проезжей части, но и на тротуарах", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра..
"В воскресенье меняется ситуация. Ночью еще в тылу циклона, который уходит на восток, уже ветер изменится, он будет северо-западный. Температура ночью и днем примерно одинаковая. В Москве около нуля, и ночью, и днем около нулевой отметки, по области - от минус трех до плюс трех", - сообщил Вильфанд.
По словам синоптика, такая погода соответствует климатической норме середины ноября. Вильфанд также сообщил, что в начале следующей недели в Центральную Россию придет потепление, снег растает практически полностью к 31 октября.
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