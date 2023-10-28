https://ria.ru/20231028/pozhar-1905831558.html

В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 28.10.2023

В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:59

2023-10-28T14:59

2023-10-28T14:59

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС. "Трагедией закончился пожар, вспыхнувший этим утром в поселке Сергиево Красносельского района. На улице Кирова сгорел частный дом. В огне погибли женщина и двухлетний малыш. Серьезные ожоги тела получил мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что разобраться в причинах пожара предстоит дознавателям. Обстоятельства пожара также устанавливает прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

санкт-петербург

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2023

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происшествия, санкт-петербург