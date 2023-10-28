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В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 28.10.2023
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14:59 28.10.2023
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В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 28.10.2023
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:59
2023-10-28T14:59
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС. "Трагедией закончился пожар, вспыхнувший этим утром в поселке Сергиево Красносельского района. На улице Кирова сгорел частный дом. В огне погибли женщина и двухлетний малыш. Серьезные ожоги тела получил мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что разобраться в причинах пожара предстоит дознавателям. Обстоятельства пожара также устанавливает прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС.
"Трагедией закончился пожар, вспыхнувший этим утром в поселке Сергиево Красносельского района. На улице Кирова сгорел частный дом. В огне погибли женщина и двухлетний малыш. Серьезные ожоги тела получил мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разобраться в причинах пожара предстоит дознавателям.
Обстоятельства пожара также устанавливает прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.
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