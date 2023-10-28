https://ria.ru/20231028/pozhar-1905831558.html
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 28.10.2023
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:59
2023-10-28T14:59
2023-10-28T14:59
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС. "Трагедией закончился пожар, вспыхнувший этим утром в поселке Сергиево Красносельского района. На улице Кирова сгорел частный дом. В огне погибли женщина и двухлетний малыш. Серьезные ожоги тела получил мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что разобраться в причинах пожара предстоит дознавателям. Обстоятельства пожара также устанавливает прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
В Петербурге женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в частном доме