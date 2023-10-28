https://ria.ru/20231028/pomosch-1905763207.html

СМИ: союзники США не верят в способность помогать сразу Израилю и Украине

СМИ: союзники США не верят в способность помогать сразу Израилю и Украине - РИА Новости, 28.10.2023

СМИ: союзники США не верят в способность помогать сразу Израилю и Украине

Союзники США всё чаще сомневаются в том, что у Вашингтона достаточно сил, чтобы оказывать военную помощь нескольким странам одновременно, и опасаются, что в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T03:31

2023-10-28T03:31

2023-10-28T03:31

сша

израиль

украина

сергей лавров

нэнси пелоси

джейк салливан

нато

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Союзники США всё чаще сомневаются в том, что у Вашингтона достаточно сил, чтобы оказывать военную помощь нескольким странам одновременно, и опасаются, что в какой-то момент на всех ее может не хватить, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "В столицах Европы и Азии чиновники всё сильнее волнуются, что некоторые партнеры в конечном итоге останутся обделенными, в то время как всплеск одновременных вызовов ограничивает способность США отвечать (на них - ред.), а их (США - ред.) оборонная промышленность силится произвести достаточное количество оружия для всех этих конфликтов", - говорится в сообщении агентства. Как сообщил изданию один из источников, США перемещали ресурсы с Ближнего Востока, чтобы направить их на борьбу с Россией или Китаем, поскольку были уверены в нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, после которой в регионе не требовалось бы значительного присутствия американских сил. Теперь же на фоне обострения палестино-израильского конфликта США вынуждены просить Израиль отложить операцию в Газе, чтобы снова нарастить собственные силы в регионе. Как передает Блумберг, Украина уже исчерпала запасы артиллерийских снарядов Вашингтона и его союзников, а попытки нарастить производство боеприпасов сталкиваются с разного рода препятствиями. При этом Тайвань заказал у США средства ПВО, аналогичные используемым Украиной и Израилем. Ранее издание Hill сообщило, что американские производители оружия с трудом справляются с заказами на фоне конфликта на Украине и эскалации палестино-израильского конфликта. В свою очередь советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заверял, что США хватит сил для одновременной поддержки Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html

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https://ria.ru/20231024/tramp-1904819850.html

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сша, израиль, украина, сергей лавров, нэнси пелоси, джейк салливан, нато, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году