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Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском

Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском - РИА Новости, 28.10.2023

Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады ВСУ на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T19:41

2023-10-28T19:41

2023-10-28T22:30

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 28 окт — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады ВСУ на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военнослужащий ЗВО. "Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены", — сказал он.Сами пленные рассказали корреспонденту РИА Новости, что они добровольно сложили оружие после того, как российские подразделения зашли на их позиции. "Жить хотим", — пояснил один из них.Ранее в субботу Минобороны заявило, что подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Синькова в Харьковской области и Надия в ЛНР. Всего за сутки ВСУ потеряли более 50 военных и три единицы техники.

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины