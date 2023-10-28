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Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 28.10.2023 (обновлено: 22:30 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/plen-1905879405.html
Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском
Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском - РИА Новости, 28.10.2023
Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады ВСУ на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T19:41
2023-10-28T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 28 окт — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады ВСУ на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военнослужащий ЗВО. "Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены", — сказал он.Сами пленные рассказали корреспонденту РИА Новости, что они добровольно сложили оружие после того, как российские подразделения зашли на их позиции. "Жить хотим", — пояснил один из них.Ранее в субботу Минобороны заявило, что подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Синькова в Харьковской области и Надия в ЛНР. Всего за сутки ВСУ потеряли более 50 военных и три единицы техники.
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском

Шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам под Купянском

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 28 окт — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады ВСУ на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военнослужащий ЗВО.
"Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены", — сказал он.
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Сами пленные рассказали корреспонденту РИА Новости, что они добровольно сложили оружие после того, как российские подразделения зашли на их позиции.
"Жить хотим", — пояснил один из них.
Ранее в субботу Минобороны заявило, что подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Синькова в Харьковской области и Надия в ЛНР. Всего за сутки ВСУ потеряли более 50 военных и три единицы техники.
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