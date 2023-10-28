https://ria.ru/20231028/peshkova-1905867841.html
Умерла актриса Дарья Пешкова
Умерла актриса Дарья Пешкова - РИА Новости, 28.10.2023
Умерла актриса Дарья Пешкова
Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:09
2023-10-28T18:09
2023-10-28T18:09
неаполь
максим горький
евгений вахтангов
культура
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра. "На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова", - сказали в пресс-службе. Согласно данным театра, Пешкова родилась 12 октября 1927 года в Неаполе, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1949 году. Вся ее творческая жизнь связана с театром имени Евгения Вахтангова, где она сыграла почти полсотни ролей.
неаполь
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неаполь, максим горький, евгений вахтангов
Неаполь, Максим Горький, Евгений Вахтангов, Культура
Умерла актриса Дарья Пешкова
Актриса Дарья Пешкова, внучка Горького, умерла в возрасте 96 лет