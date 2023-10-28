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Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к резолюции ГА ООН о перемирии

Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к резолюции ГА ООН о перемирии - РИА Новости, 28.10.2023

Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к резолюции ГА ООН о перемирии

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к резолюции Генеральной ассамблеи всемирной организации о немедленном перемирии. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T00:46

2023-10-28T00:46

2023-10-28T05:12

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ООН, 28 окт - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к резолюции Генеральной ассамблеи всемирной организации о немедленном перемирии. Ранее ГА ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.Как заявил Небензя, "голос объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал"."Теперь обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия. Это особенно важно в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа", - сказал дипломат.Он поздравил всех членов ООН с принятием "столь важного и остро необходимого в условиях набирающей обороты эскалации документа"."Это не победа какой-либо национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма. Это материальное воплощение той огромной обеспокоенности по поводу судеб мирных жителей в Газе и в Израиле, которая всех нас объединяет", - указал Небензя. "Данная резолюция — меньшее из того, что мы можем и обязаны для них сделать", - заключил он.Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.Авторами выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции, копия которой есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".Кроме того, резолюция требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты мирных граждан и гражданских объектов. В тексте содержится призыв к немедленной, длительной и беспрепятственной доставке необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных. Также в документе содержится призыв к Израилю отменить предписание к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг сектора.В резолюции говорится и о необходимости срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231028/rezolyutsiya-1905757314.html

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