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Власти Удмуртии хотят на Новый год отправить пельмени бойцам на передовую - РИА Новости, 28.10.2023
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09:36 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/pelmeni-1905785861.html
Власти Удмуртии хотят на Новый год отправить пельмени бойцам на передовую
Власти Удмуртии хотят на Новый год отправить пельмени бойцам на передовую - РИА Новости, 28.10.2023
Власти Удмуртии хотят на Новый год отправить пельмени бойцам на передовую
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил на Новый год отправить землякам-участникам спецоперации пельмени, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:36
2023-10-28T09:36
надежные люди
ижевск
глазов
александр бречалов
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УФА, 28 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил на Новый год отправить землякам-участникам спецоперации пельмени, сообщили в пресс-службе руководителя региона. Бречалов встретился в Шарканском районе с семьями участников специальной военной операции, пояснили в пресс-службе. "Внимание к бойцам и их семьям в моей работе, работе главы района и всей команды Удмуртии – на первом месте. На днях я встречался с матерями и женами погибших в Ижевске, в субботу пройдет встреча в Глазове. В марте я побывал в дислокации Удмуртского полка, где служат наши мобилизованные, дважды туда отправлялся заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Наильевич Ханнанов. Наш полк – все три батальона – это уже не просто территориальная оборона, а реальное слаженное подразделение", – приводятся слова Бречалова. Одной из самых волнующих тем оказалась доставка гуманитарной помощи. По словам руководителя республики, машины со всем необходимым для бойцов отправляются в Удмуртский полк регулярно. Планируется, что к Новому году военнослужащие получат горячий привет от малой Родины, информирует пресс-служба. "У нас есть безумная идея отправить им пельмени. Но это большая работа, нужно будет налепить очень много, найти рефрижератор", - поделился на встрече Бречалов.
https://ria.ru/20231026/gumpomosch-1905391272.html
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ижевск, глазов, александр бречалов
Надежные люди, Ижевск, Глазов, Александр Бречалов

Власти Удмуртии хотят на Новый год отправить пельмени бойцам на передовую

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабочий мясоперерабатывающего предприятия подготавливает пельмени для упаковки
Рабочий мясоперерабатывающего предприятия подготавливает пельмени для упаковки - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Рабочий мясоперерабатывающего предприятия подготавливает пельмени для упаковки. Архивное фото
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УФА, 28 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил на Новый год отправить землякам-участникам спецоперации пельмени, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Бречалов встретился в Шарканском районе с семьями участников специальной военной операции, пояснили в пресс-службе.
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«
"Внимание к бойцам и их семьям в моей работе, работе главы района и всей команды Удмуртии – на первом месте. На днях я встречался с матерями и женами погибших в Ижевске, в субботу пройдет встреча в Глазове. В марте я побывал в дислокации Удмуртского полка, где служат наши мобилизованные, дважды туда отправлялся заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Наильевич Ханнанов. Наш полк – все три батальона – это уже не просто территориальная оборона, а реальное слаженное подразделение", – приводятся слова Бречалова.
Одной из самых волнующих тем оказалась доставка гуманитарной помощи. По словам руководителя республики, машины со всем необходимым для бойцов отправляются в Удмуртский полк регулярно. Планируется, что к Новому году военнослужащие получат горячий привет от малой Родины, информирует пресс-служба.
«
"У нас есть безумная идея отправить им пельмени. Но это большая работа, нужно будет налепить очень много, найти рефрижератор", - поделился на встрече Бречалов.
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Надежные людиИжевскГлазовАлександр Бречалов
 
 
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