https://ria.ru/20231028/panikhidy-1905762898.html
В храмах РПЦ в субботу проведут панихиды по погибшим на фронте
В храмах РПЦ в субботу проведут панихиды по погибшим на фронте - РИА Новости, 28.10.2023
В храмах РПЦ в субботу проведут панихиды по погибшим на фронте
В храмах Русской православной церкви 28 октября - Дмитриевская родительская суббота, когда особо поминают усопших воинов, в этот день уместно помолиться в храме РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T03:17
2023-10-28T03:17
2023-10-28T03:17
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В храмах Русской православной церкви 28 октября - Дмитриевская родительская суббота, когда особо поминают усопших воинов, в этот день уместно помолиться в храме о погибших на фронте, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Волков напомнил, что название дня связано с именем Дмитрия Донского. "Это русская традиция поминовения усопших, она ведет свое происхождение от поминовения погибших воинов после Куликовской битвы, которое, по преданию, установил совершать святой князь Дмитрий Донской", - рассказал священник. "Дмитриевская суббота из всех родительских в наибольшей степени посвящена поминовению именно воинов - в силу истории её возникновения. В этот день мы молимся обо всех воинах и, конечно, особенно о тех, кто сейчас погибает, защищая Отечество. Поэтому вполне уместно и даже правильно (помолиться о наших почивших в ходе СВО воинах - ред.)", - сказал Александр Волков. По его словам, панихиды (заупокойные богослужения) в большинстве храмов пройдут вечером в пятницу и в субботу утром после литургии. "Но самое главное поминовение, конечно, всегда совершается во время самой литургии", - заключил священник. Дата Дмитриевской родительской субботы переходящая, определяется так: это последняя суббота перед 8 ноября - днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Исключение - если эта суббота выпадает на праздники. Так, в этом году последняя перед 8 ноября суббота приходится на 4 ноября - день Казанской иконы Божией Матери. В таком случае Дмитриевская суббота сдвигается еще на неделю раньше (в 2023 году - на 28 октября). Дмитрий Солунский - святой, живший в III-IV веках в греческих Фессалониках (Салониках, Солуни). Воин и градоначальник, он во времена гонений на христиан в Римской империи открыто исповедовал христианство, за что и был казнен, а после причислен к лику святых. Другой святой, уже Русской православной церкви, князь Дмитрий Донской считал Дмитрия Солунского своим духовным покровителем, и после легендарной победы на Куликовом поле в 1380 году совершил поминовение воинов - так был установлен день особого молитвенного поминовения усопших воинов.
https://ria.ru/20230921/bogoroditsa-1897641338.html
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885027195.html
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салоники, александр волков (боец), русская православная церковь, дмитрий донсков
Религия, Салоники, Александр Волков (боец), Русская православная церковь, Дмитрий Донсков
В храмах РПЦ в субботу проведут панихиды по погибшим на фронте
Священник Волков: храмы РПЦ в субботу проведут панихиды по погибшим на фронте
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В храмах Русской православной церкви 28 октября - Дмитриевская родительская суббота, когда особо поминают усопших воинов, в этот день уместно помолиться в храме о погибших на фронте, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
Волков напомнил, что название дня связано с именем Дмитрия Донского
.
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"Это русская традиция поминовения усопших, она ведет свое происхождение от поминовения погибших воинов после Куликовской битвы, которое, по преданию, установил совершать святой князь Дмитрий Донской", - рассказал священник.
"Дмитриевская суббота из всех родительских в наибольшей степени посвящена поминовению именно воинов - в силу истории её возникновения. В этот день мы молимся обо всех воинах и, конечно, особенно о тех, кто сейчас погибает, защищая Отечество. Поэтому вполне уместно и даже правильно (помолиться о наших почивших в ходе СВО воинах - ред.)", - сказал Александр Волков.
По его словам, панихиды (заупокойные богослужения) в большинстве храмов пройдут вечером в пятницу и в субботу утром после литургии. "Но самое главное поминовение, конечно, всегда совершается во время самой литургии", - заключил священник.
Дата Дмитриевской родительской субботы переходящая, определяется так: это последняя суббота перед 8 ноября - днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Исключение - если эта суббота выпадает на праздники. Так, в этом году последняя перед 8 ноября суббота приходится на 4 ноября - день Казанской иконы Божией Матери. В таком случае Дмитриевская суббота сдвигается еще на неделю раньше (в 2023 году - на 28 октября).
Дмитрий Солунский - святой, живший в III-IV веках в греческих Фессалониках (Салониках
, Солуни). Воин и градоначальник, он во времена гонений на христиан в Римской империи открыто исповедовал христианство, за что и был казнен, а после причислен к лику святых. Другой святой, уже Русской православной церкви, князь Дмитрий Донской считал Дмитрия Солунского своим духовным покровителем, и после легендарной победы на Куликовом поле в 1380 году совершил поминовение воинов - так был установлен день особого молитвенного поминовения усопших воинов.
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