https://ria.ru/20231028/palestina-1905764174.html
Палестина поприветствовала резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию
Палестина поприветствовала резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию - РИА Новости, 28.10.2023
Палестина поприветствовала резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию
МИД Палестины выступил с одобрением резолюции Генассамблеи ООН по сектору Газа и Израилю с призывом к немедленному перемирию. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T03:55
2023-10-28T03:55
2023-10-28T03:55
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. МИД Палестины выступил с одобрением резолюции Генассамблеи ООН по сектору Газа и Израилю с призывом к немедленному перемирию. Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. "Государство Палестина приветствует подавляющую поддержку резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к защите палестинского народа в секторе Газа от нападения Израиля,... и недвусмысленный призыв к немедленному гуманитарному перемирию и беспрепятственной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении в МИД Палестины в соцсети Х. В ведомстве призвали Израиль подчиниться выдвинутым в резолюции требованиям и прекратить агрессию в отношении палестинцев. Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее заявил, что его страна отвергает призыв к прекращению огня и намерена уничтожить ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/konflikt-1905743748.html
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израиль, палестина, россия, в мире, владимир путин, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Россия, В мире, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина поприветствовала резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию
МИД Палестины приветствует резолюцию ГА ООН с призывом к немедленному перемирию
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. МИД Палестины выступил с одобрением резолюции Генассамблеи ООН по сектору Газа и Израилю с призывом к немедленному перемирию.
Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.
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"Государство Палестина приветствует подавляющую поддержку резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к защите палестинского народа в секторе Газа от нападения Израиля,... и недвусмысленный призыв к немедленному гуманитарному перемирию и беспрепятственной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении в МИД Палестины в соцсети Х.
В ведомстве призвали Израиль подчиниться выдвинутым в резолюции требованиям и прекратить агрессию в отношении палестинцев.
Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее заявил, что его страна отвергает призыв к прекращению огня и намерена уничтожить ХАМАС
.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к резолюции ГА ООН о перемирии
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
СМИ: Израиль заявляет, что расширение операций ЦАХАЛ затрагивает север Газы